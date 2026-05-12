Avancée des travaux du Collège latin

Cela fait un peu plus de six mois que les travaux du Collège latin ont commencé, et ils avancent bien ! Le gros des démolitions est presque terminé. Il y avait tout de même un élément important à prendre en considération : il faut conserver le côté historique du bâtiment. « Les éléments patrimoniaux présents seront rénovés afin de garantir une continuité avec ce qui existe déjà », Matthieu Oberti, directeur des travaux chez Chablais Fischer Architectes, qui conduit le chantier du Collège latin. Les ouvriers vont essayer, par exemple, de conserver les moulures de la salle circulaire, ainsi que les poteaux décorés d’ornements de l’époque.