Avancée des travaux du Collège latin

Nouvelle étape pour la rénovation du Collège latin. Après la période de démolition qui dure ...
Avancée des travaux du Collège latin

Nouvelle étape pour la rénovation du Collège latin. Après la période de démolition qui dure depuis octobre 2025, il est temps de faire place à la reconstruction. Mais attention, l’objectif de cette remise à neuf est de conserver le côté historique du bâtiment.

Le Collège latin sera bientôt transformé en lieu culturel. (Photo d'archives) Le Collège latin sera bientôt transformé en lieu culturel. (Photo d'archives)

Cela fait un peu plus de six mois que les travaux du Collège latin ont commencé, et ils avancent bien ! Le gros des démolitions est presque terminé. Il y avait tout de même un élément important à prendre en considération : il faut conserver le côté historique du bâtiment. « Les éléments patrimoniaux présents seront rénovés afin de garantir une continuité avec ce qui existe déjà », Matthieu Oberti, directeur des travaux chez Chablais Fischer Architectes, qui conduit le chantier du Collège latin. Les ouvriers vont essayer, par exemple, de conserver les moulures de la salle circulaire, ainsi que les poteaux décorés d’ornements de l’époque.

Matthieu Oberti : « On cherche une époque et on essaye de s’en rapprocher. »

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Maintenant que la phase de démolition est presque finie, la reconstruction peut donc petit à petit commencer. Au niveau des façades, chaque pierre a été examinée, et si certaines en ont besoin, elles seront remises en état. Du côté des fenêtres, des changements sont aussi prévus. « Celles qui sont plus récentes vont être démolies. Par contre, celles qui sont d’origine vont être restaurées », explique le directeur des travaux. /lmo

« Les reconstructions vont durer jusqu’en octobre de cette année. »

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