Le 24 juillet 2023 était aussi « une tempête de débris » à La Chaux-de-Fonds

Les bouts de toitures et façades arrachés et projetés par la tempête qui a touché 39% du parc immobilier chaux-de-fonnier ont causé des dégâts considérables, bien que les experts n’aient pas pu les chiffrer. On donne la parole à l’un d’eux.
La tempête de juillet 2023 à La Chaux-de-Fonds était aussi une « tempête de débris ». C’est l’un des constats de l’étude de l’Association des établissements cantonaux d’assurance, rendue publique la semaine dernière. Les bouts de toiture et façades arrachés et projetés ont provoqué des dommages secondaires en nombre « exceptionnellement élevé ». Un dommage qui n’a pas pu être chiffré. Mais l’architecture moderne a particulièrement souffert de la tempête, notamment dans la zone industrielle du Crêt-du-Locle. Les experts l’écrivent noir sur blanc : « l’optimisation des coûts est souvent trop fortement mise en avant dans le cadre de la planification, de la réalisation et de l’entretien des bâtiments, au détriment de leur robustesse. »
Bâtiments « mal construits »« Il faut prendre conscience qu’il faut appliquer les normes SIA (réd : Société des ingénieurs et des architectes) en vigueur. Souligner aussi que le 24 juillet 2023, les normes ont été largement dépassées, [on estime qu’une telle tempête se produit tous les] 100 à 300 ans. [Mais] on a retrouvé des bâtiments mal construits, qui montraient des malfaçons. Les bâtiments moins bien entretenus ont subi aussi un peu plus de dégâts », constate Massimo Vitalba, responsable du secteur de l’assurance pour l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (Ecap), qui a participé à l’étude.
Massimo Vitalba : « Il faut prendre conscience qu'il faut appliquer les normes SIA, mais il ne faut pas être alarmiste. »
S’ils recommandent des enveloppes plus robustes pour les nouvelles constructions, les experts demandent aussi aux propriétaires de mieux fixer leurs bonnes vieilles tuiles « en vissant les tuiles sur le lattage », précise Massimo Vitalba. Les locataires eux aussi peuvent contribuer à réduire les dégâts en « rangeant ce qui n’est pas fixé, tables de jardin, trampolines, éléments mobiliers, tout ce qui peut se transformer en projectiles ».
Notre résumé en deux minutes
La tempête de 2023, événement le plus dévastateur dans le canton de Neuchâtel depuis le début du recensement en 1930, a touché 2769 bâtiments à La Chaux-de-Fonds (39% du parc immobilier, contre 7% au Locle) et causé plus de 130 millions de francs de dégâts. /vco