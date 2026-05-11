Le 24 juillet 2023 était aussi « une tempête de débris » à La Chaux-de-Fonds

La tempête de juillet 2023 à La Chaux-de-Fonds était aussi une « tempête de débris ». C’est l’un des constats de l’étude de l’Association des établissements cantonaux d’assurance, rendue publique la semaine dernière. Les bouts de toiture et façades arrachés et projetés ont provoqué des dommages secondaires en nombre « exceptionnellement élevé ». Un dommage qui n’a pas pu être chiffré. Mais l’architecture moderne a particulièrement souffert de la tempête, notamment dans la zone industrielle du Crêt-du-Locle. Les experts l’écrivent noir sur blanc : « l’optimisation des coûts est souvent trop fortement mise en avant dans le cadre de la planification, de la réalisation et de l’entretien des bâtiments, au détriment de leur robustesse. »





Bâtiments « mal construits »

« Il faut prendre conscience qu’il faut appliquer les normes SIA (réd : Société des ingénieurs et des architectes) en vigueur. Souligner aussi que le 24 juillet 2023, les normes ont été largement dépassées, [on estime qu’une telle tempête se produit tous les] 100 à 300 ans. [Mais] on a retrouvé des bâtiments mal construits, qui montraient des malfaçons. Les bâtiments moins bien entretenus ont subi aussi un peu plus de dégâts », constate Massimo Vitalba, responsable du secteur de l’assurance pour l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (Ecap), qui a participé à l’étude.