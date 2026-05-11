Caves ouvertes 2026 : succès inédit et défi important pour les encaveurs

Les Caves ouvertes, un défi logistique pour les encaveurs. Environ 5'000 personnes ont participé à la manifestation dans tout le canton ce week-end. Une affluence inattendue qui a même poussé les organisateurs à fermer la billetterie à 14h le samedi, faute de verres à distribuer. À Auvernier, les caves ont été prises d’assaut. « C’est génial ce qui s’est passé », estime Benoit de Montmollin, directeur de la cave du même nom. « Il y avait énormément de monde et beaucoup de jeunes qui se sont intéressés aux vins de la région », se réjouit-il. Il faut dire que le beau temps et les diverses animations prévues au centre du village d’Auvernier ont contribué à faire venir la foule. Seul bémol de la journée : le manque de verres distribués par Neuchâtel vins et terroir (NVT) pour chaque billet acheté. « Ce serait bien d’avoir des verres en plus », termine Benoit de Montmollin.

Du côté des caves du Château d’Auvernier, même son de cloche. Le directeur, Henry Aloys Grosjean, se réjouit du succès de la manifestation. Il avoue toutefois que la cave a été par moment submergée par les vagues de visiteurs. « À l’initial, on a un programme de dégustation avec un circuit, mais quand il y a trop de monde ce n’est plus possible », explique le directeur. « On va essayer d’optimiser ce flux pour les prochaines éditions. » Pour pallier la forte affluence, les organisateurs réfléchissent à éventuellement limiter le nombre de billets les prochaines années. Henry Aloys Grosjean n’est pas contre, à condition que tout le monde y trouve son compte.