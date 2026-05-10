Plongée dans le Far West à Boudevilliers

Cowboys et amateurs de musique country ont pris possession du village vaudruzien ce week-end ...
Plongée dans le Far West à Boudevilliers

Cowboys et amateurs de musique country ont pris possession du village vaudruzien ce week-end à l’occasion de la 15e édition de Malabar-City.

Plusieurs concerts étaient proposés au public de Malabar City tout au long du week-end à Boudevilliers. Plusieurs concerts étaient proposés au public de Malabar City tout au long du week-end à Boudevilliers.

Boudevilliers a troqué son nom pour Malabar-City le temps d’un week-end. Petits et grands étaient invités à entrer, costumés, dans l’univers du célèbre cowboy Lucky Luke entre vendredi et dimanche. Pour l’occasion, toute la rue du Collège a été décorée par les plus de 140 bénévoles œuvrant pour la société organisatrice. Une prison, divers bars et pubs, ainsi qu’une scène avec de nombreux concerts plongeaient les visiteurs dans une atmosphère conviviale. La manifestation se déroule tous les deux ans, depuis trente ans.

La journée de dimanche était dédiée aux familles avec un taureau mécanique, des grimages sous un tipi ou encore une activité permettant aux enfants de se transformer en chercheurs d’or. « J’ai cherché des pépites d’or pour après mettre dans une machine qui faisait un porte-clés », explique Noemy, 10 ans. Kylian, 12 ans, était lui aussi heureux d’aller « récolter des petites pièces d’or ». Callie, âgée de 9 ans et demi, a également trouvé « cool » cette activité, elle qui arborait un aigle sur la joue après être passée par l’atelier grimage.

Reportage à la Mala-mine

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De gauche à droite: Noemy, Kylian et Callie. De gauche à droite: Noemy, Kylian et Callie.

Florian Steiner, membre du comité d’organisation de Malabar-City, nommé « shérif » le temps de la manifestation, se dit très content de cette édition anniversaire. Après une dizaine de jours de montage, l’événement s’est déroulé sans encombre. Sans pouvoir encore fournir de chiffres en ce dimanche après-midi, Florian Steiner affirme que la manifestation a attiré un grand nombre de personnes, notamment grâce à la météo favorable. « On a vu quelques têtes qui venaient d’un peu plus loin que le Val-de-Ruz, même plus loin que le canton de Neuchâtel », dit-il.

Florian Steiner : « On a assez bonne réputation dans le coin. » 

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Florian Steiner, membre du comité d’organisation de Malabar-City. Florian Steiner, membre du comité d’organisation de Malabar-City.

Les propositions musicales de la fête villageoise venaient elles aussi d’au-delà de la commune. Samedi, les Tchèques du groupe de country Western Girls ont notamment assuré l’ambiance auprès des nombreux fêtards. Malabar City devrait faire son retour dans deux ans. /ewa-sbm

Certains participants ont passé quelques minutes derrière les barreaux à Malabar City. Certains participants ont passé quelques minutes derrière les barreaux à Malabar City.


 

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