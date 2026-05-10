Plongée dans le Far West à Boudevilliers

Boudevilliers a troqué son nom pour Malabar-City le temps d’un week-end. Petits et grands étaient invités à entrer, costumés, dans l’univers du célèbre cowboy Lucky Luke entre vendredi et dimanche. Pour l’occasion, toute la rue du Collège a été décorée par les plus de 140 bénévoles œuvrant pour la société organisatrice. Une prison, divers bars et pubs, ainsi qu’une scène avec de nombreux concerts plongeaient les visiteurs dans une atmosphère conviviale. La manifestation se déroule tous les deux ans, depuis trente ans.

La journée de dimanche était dédiée aux familles avec un taureau mécanique, des grimages sous un tipi ou encore une activité permettant aux enfants de se transformer en chercheurs d’or. « J’ai cherché des pépites d’or pour après mettre dans une machine qui faisait un porte-clés », explique Noemy, 10 ans. Kylian, 12 ans, était lui aussi heureux d’aller « récolter des petites pièces d’or ». Callie, âgée de 9 ans et demi, a également trouvé « cool » cette activité, elle qui arborait un aigle sur la joue après être passée par l’atelier grimage.