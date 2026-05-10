Plongée dans le Far West à Boudevilliers

Boudevilliers a troqué son nom pour Malabar-City le temps d’un week-end. Petits et grands étaient invités à entrer, costumés, dans l’univers du célèbre cowboy Lucky Luke entre vendredi et dimanche. Pour l’occasion, toute la rue du Collège a été décorée par les plus de 140 bénévoles œuvrant pour la société organisatrice. Une prison, divers bars et pubs, ainsi qu’une scène avec de nombreux concerts plongeaient les visiteurs dans une atmosphère conviviale. La manifestation se déroule tous les deux ans, depuis trente ans.
La journée de dimanche était dédiée aux familles avec un taureau mécanique, des grimages sous un tipi ou encore une activité permettant aux enfants de se transformer en chercheurs d’or. « J’ai cherché des pépites d’or pour après mettre dans une machine qui faisait un porte-clés », explique Noemy, 10 ans. Kylian, 12 ans, était lui aussi heureux d’aller « récolter des petites pièces d’or ». Callie, âgée de 9 ans et demi, a également trouvé « cool » cette activité, elle qui arborait un aigle sur la joue après être passée par l’atelier grimage.
Reportage à la Mala-mine
Florian Steiner, membre du comité d’organisation de Malabar-City, nommé « shérif » le temps de la manifestation, se dit très content de cette édition anniversaire. Après une dizaine de jours de montage, l’événement s’est déroulé sans encombre. Sans pouvoir encore fournir de chiffres en ce dimanche après-midi, Florian Steiner affirme que la manifestation a attiré un grand nombre de personnes, notamment grâce à la météo favorable. « On a vu quelques têtes qui venaient d’un peu plus loin que le Val-de-Ruz, même plus loin que le canton de Neuchâtel », dit-il.
Florian Steiner : « On a assez bonne réputation dans le coin. »
Les propositions musicales de la fête villageoise venaient elles aussi d’au-delà de la commune. Samedi, les Tchèques du groupe de country Western Girls ont notamment assuré l’ambiance auprès des nombreux fêtards. Malabar City devrait faire son retour dans deux ans. /ewa-sbm