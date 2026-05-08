Un avril sec, chaud et ensoleillé offre des fraises précoces

Les premières fraises de la région sont déjà disponibles. Selon MétéoSuisse, avril 2026 se classe au quatrième rang des mois d’avril les moins pluvieux depuis le début des mesures en 1864. Une météo qui influence fortement la végétation, notamment les cultures de baies.

Dans le canton de Neuchâtel, il est déjà possible d’acheter des fraises locales. À Hall’titude et au marché de La Chaux-de-Fonds, les premières fraises du Seeland sont arrivées la semaine dernière. Le co-gérant de la ferme de la Thielle, Loïc Fürst, explique : « La semaine dernière, il n’y avait que des barquettes de 250 grammes. Cette semaine, on a déjà une quantité suffisante pour les prochains marchés avec des barquettes de 500 grammes. »

À Wavre, chez Daniele & Schafroth Fraises, les cultures sont réalisées en plein air, sans serres, dans le but d’être vendues directement en auto-cueillette. Aujourd’hui, peu de baies sont déjà prêtes à être consommées dans les plantations et Patrick Schafroth préfère attendre que les champs rougissent davantage avant d’ouvrir l’auto-cueillette. « C’est une année précoce, effectivement. Après, dire quand ce sera bon pour l’auto-cueillette, je ne peux pas encore le dire », explique-t-il.

« Il y a des fraises bien rouges et prêtes à être mangées, mais pas encore en grande quantité. Ce serait impossible d’ouvrir l’auto-cueillette maintenant. » Une partie des fraises récoltées est notamment vendue à la Migros de Marin, mais les volumes restent modestes, selon Patrick Schafroth.