« Le monde en cause » : les seniors brésiliens aussi accros aux portables

La dépendance au téléphone portable est un problème qui se pose sur toute la planète. La question concerne d’habitude les enfants et les adolescents. L’utilisation excessive de la technologie peut avoir des effets néfastes sur le développement des jeunes. Mais les personnes âgées sont aussi concernées par cette problématique. Exemple au Brésil avec notre correspondant sur place, Jean-Jacques Gerez :

