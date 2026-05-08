Excès de vitesse en baisse près des écoles neuchâteloises

Un bilan réjouissant pour la campagne « Printemps 2026 ». Du 20 au 24 avril dernier, la police cantonale et plusieurs services communaux de sécurité publique ont renforcé leur présence aux abords des collèges, selon un communiqué transmis vendredi par les autorités neuchâteloises. La campagne de prévention menée autour des établissements scolaires a permis de constater une baisse des infractions liées à la vitesse.

Au total, plus de 147 heures de surveillance ont été effectuées à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Boudry, Entre-deux-Lacs et Laténa. En parallèle, les quatre radars stationnaires du canton ont fonctionné durant plus de 84 heures. Les contrôles ont porté sur 12'105 véhicules.

Le taux global de conductrices et conducteurs sanctionnés pour excès de vitesse atteint 4,2%, contre 4,5% lors de la campagne de 2025. Les infractions restent toutefois plus fréquentes dans les zones limitées à 30 km/h, avec 6,26% d’usagères et usagers verbalisés. Ce chiffre est néanmoins en recul par rapport à l’an dernier, où il s’élevait à 8,38%.

Les vitesses maximales enregistrées durant cette opération ont atteint 60 km/h dans une zone 30, 67 km/h dans une zone limitée à 40 km/h et 73 km/h en localité.

La police neuchâteloise indique qu’elle poursuivra ses actions de prévention et de contrôle, notamment dans les secteurs jugés particulièrement accidentogènes, selon un communiqué. /comm-mlm