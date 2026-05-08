Dans les coulisses de la démocratie

Une grosse machine et des petits plis dans l’ombre de la démocratie. L’heure était à la pause-café quand le Service d’achat, de logistique et des imprimés (Sali) du Canton de Neuchâtel nous ouvre ses portes vendredi matin. Les neuf petites mains du centre éditique sont réunies dans la cafétéria. « On repend à neuf heures zéro zéro », glisse un employé en posant sa tasse sur le comptoir. Cette petite pause est précieuse, car le service tourne à toute allure cette semaine. Depuis mardi et jusqu’à jeudi prochain environ, le Sali doit mettre sous pli plus de 140'000 enveloppes de vote pour assurer la distribution du matériel à tous les Neuchâtelois au minimum trois semaines avant le scrutin agendé au 14 juin. « On sort environ 30’000 à 40'000 lettres par jour », souligne Aurélie Bellotto, la cheffe du Service depuis un an et demi.

Neuf heures « zéro zéro » s’affiche à la pendule. Les employés prennent la direction de la « chaine de production », mais avant de découvrir leur travail minutieux, direction la zone de stockage. « C’est là qu’on entrepose tout le matériel qu’on reçoit », observe la responsable : « par exemple, toutes les fournitures scolaires du canton passent par ici avant de se retrouver sur les bancs des écoles ». Après un coup d’œil sur une palette, le traditionnel livre bleu de mathématique de neuvième année, orné de sa salamandre, se laisse reconnaitre. Depuis plusieurs semaines, le Sali a reçu et entreposé tout le matériel nécessaire à la mise en pli des enveloppes de vote, soit les bulletins pour chaque objet, mais aussi les brochures explicatives. « Au total, ça représente une trentaine de palettes », estime la cheffe du Service. Pour le scrutin du 14 juin, des bulletins fédéraux, cantonaux et, pour les habitants de Cortaillod, communaux se côtoieront dans les lettres.