Dans les coulisses de la démocratie

Le Service d’achat, de logistique et des imprimés du Canton de Neuchâtel tourne à plein régime. Et pour cause : la mise sous pli des plus de 140'000 enveloppes de vote pour le scrutin du 14 juin doit être bouclée la semaine prochaine.
Une grosse machine et des petits plis dans l’ombre de la démocratie. L’heure était à la pause-café quand le Service d’achat, de logistique et des imprimés (Sali) du Canton de Neuchâtel nous ouvre ses portes vendredi matin. Les neuf petites mains du centre éditique sont réunies dans la cafétéria. « On repend à neuf heures zéro zéro », glisse un employé en posant sa tasse sur le comptoir. Cette petite pause est précieuse, car le service tourne à toute allure cette semaine. Depuis mardi et jusqu’à jeudi prochain environ, le Sali doit mettre sous pli plus de 140'000 enveloppes de vote pour assurer la distribution du matériel à tous les Neuchâtelois au minimum trois semaines avant le scrutin agendé au 14 juin. « On sort environ 30’000 à 40'000 lettres par jour », souligne Aurélie Bellotto, la cheffe du Service depuis un an et demi.
Neuf heures « zéro zéro » s’affiche à la pendule. Les employés prennent la direction de la « chaine de production », mais avant de découvrir leur travail minutieux, direction la zone de stockage. « C’est là qu’on entrepose tout le matériel qu’on reçoit », observe la responsable : « par exemple, toutes les fournitures scolaires du canton passent par ici avant de se retrouver sur les bancs des écoles ». Après un coup d’œil sur une palette, le traditionnel livre bleu de mathématique de neuvième année, orné de sa salamandre, se laisse reconnaitre. Depuis plusieurs semaines, le Sali a reçu et entreposé tout le matériel nécessaire à la mise en pli des enveloppes de vote, soit les bulletins pour chaque objet, mais aussi les brochures explicatives. « Au total, ça représente une trentaine de palettes », estime la cheffe du Service. Pour le scrutin du 14 juin, des bulletins fédéraux, cantonaux et, pour les habitants de Cortaillod, communaux se côtoieront dans les lettres.
Aurélie Bellotto : « La Confédération nous met à disposition le matériel fédéral. »
Seules les cartes de votes nominatives sont imprimées directement sur places. « On imprime quasiment en temps réel cet élément clé du scrutin », révèle Aurélie Bellotto : « les cartes sont mises sous pli dans la foulée. Pour des raisons de confidentialité des données et autres, on ne les entrepose pas à l’avance ». Au bout de l’entrepôt, le cœur de la machine démocratique bat son plein. La ligne d’assemblage des enveloppes tourne à plein régime. Les neuf employés, rencontrés plutôt à la cafétéria, sont à l’œuvre. Cinq personnes alimentent la chaine de production avec les différents documents et s’assurent du bon déroulement des opérations. Une personne se charge de l’impression et de la disposition des cartes de vote au départ de la chaine, une autre règle la machine. Les deux employés restants se chargent du contrôle des plis.
Reportage sur la chaine de montage
Au bout de la chaîne, les enveloppes sont disposées dans des caisses. Elles sont ainsi prêtes à être récupérées par la Poste. Il reste encore cinq jours de travail aux employés du centre éditique pour finaliser la mise en pli des plus de 140'000 enveloppes de vote. Finalement, elles se retrouveront en temps et en heure, soit au minimum trois semaines avant le scrutin, dans les boites aux lettres de chaque citoyen neuchâtelois. /crb