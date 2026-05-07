Un bateau s’échoue dans le canal de la Broye

Le navire de plaisance « Romandie I », qui n’était plus en exploitation, est échoué à Sugiez ...
Un bateau s’échoue dans le canal de la Broye

Le navire de plaisance « Romandie I », qui n’était plus en exploitation, est échoué à Sugiez, dans le canton de Fribourg, depuis plusieurs mois. Son propriétaire annonce une évacuation pour la fin mai. 

Le « Romandie I » est échoué dans le Canal de la Broye depuis le 13 mars. Le « Romandie I » est échoué dans le Canal de la Broye depuis le 13 mars.

Un naufrage qui s’éternise dans le canal de la Broye. Le bateau de plaisance « Romandie I » est échoué depuis le 13 mars, comme l’a révélé les Freiburger Nachrichten quelques jours après l’incident. Aujourd’hui, presque deux mois plus tard, le navire, qui n’avait plus de moteurs ni de réservoir au moment des faits, est toujours amarré dans le canal reliant les lacs de Neuchâtel et de Morat. Une information confirmée par la société Rigatus qui exploitait le bateau, par l’intermédiaire du président de son conseil d’administration, Hans Hofstetter. Ce dernier précise également que la péniche devrait être sorti de l’eau d’ici à la fin du mois, avant d’être amené à Neuchâtel. Selon lui, les frais de levage seront pris en charge par l’assurance de la société Rigatus.

Un naufrage qui ne relève pas du hasard

Comme l’a relayé les Freiburger Nachrichten, le navire qui a coulé n’avait plus d’autorisation de navigation depuis six mois au moment de l’accident. De plus, le bateau n’aurait en réalité pas dû se trouver dans le canal. La dernière autorisation de stationnement à cet endroit du « Romandie I » avait expiré fin septembre 2025. À l’origine, Rigatus AG, la société propriétaire établie à Sugiez, voulait transformer le « Romandie I » en hôtel flottant à propulsion électrique. C’est pourquoi le bateau avait été vidé de son moteur. Un point positif, puisque cela a évité un déversement important d’hydrocarbures dans l’eau.

Pas d’inquiétude à l’approche de la haute saison

Contactée par téléphone, la police fribourgeoise rassure : « L’épave ne pose pas de souci. Elle est amarrée bien au bord du canal. » Les capitaines des autres navires pourront donc emprunter le passage sans inquiétude. Le syndic de la commune de Mont-Vully, Guy Petter, déplore de son côté un dégât d’image pour le village de Sugiez. Il ajoute que les autorités communales n’ont aucun pouvoir dans cette affaire, qui est entre les mains du canton. /yca


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