Opération « livre mystère » à La Chaux-de-Fonds

Livre un ouvrage dont vous ne connaissez ni l’auteur, ni le titre, ni le 4e de couverture, c’est l’expérience à laquelle s’est prêtée une soixantaine de personnes. La deuxième édition de l’opération « livre mystère » de la bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds s’est tenue entre janvier et fin avril. Les personnes qui y ont pris part ont dû remplir en début d’année un questionnaire pour aider les bibliothécaires à sélectionner un livre susceptible de leur plaire. En mars, les participants ont reçu un mail pour leur dire que l’ouvrage qui leur était destiné les attendait à la bibliothèque. Un livre recouvert de papier kraft pour cacher tous les indices qui aurait permis d’en savoir davantage sur le qui, le quand et le quoi. Le 27 avril, tout le monde s’est retrouvé pour un grand déballage et partager son expérience. Cette année, une soixantaine de personnes ont pris part à cette aventure littéraire, c’est trois fois plus qu’en 2025. Et parmi les lectures, il n’y avait pas de profil type. L’expérience a attiré des gens de tous âges et de tous horizons, mais les femmes étaient plus nombreuses que les hommes, confirme Sophie, bibliothécaire depuis 24 ans.