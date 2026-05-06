Les centres de radiologie Iris victimes d’une cyberattaque

Les centres d’imagerie Iris à Neuchâtel tournent au ralenti. La maison-mère, le groupe 3R, a été victime d’une cyberattaque de type rançongiciel le 30 avril. C’est la deuxième fois en un an que le Réseau Radiologique Romand fait face à ce type d’infraction. « L’incident a été signalé à l’Office fédéral de la cybersécurité et une plainte pénale a été déposée », explique Fabrice Joliat, le responsable de la communication du Groupe 3R. À ce stade, il ne peut indiquer avec certitude si des données ont été volées.

Si les vingt centres du groupe restent ouverts, « certains types d’examens doivent être reprogrammés ou les patients réorientés vers d’autres structures », précise-t-il.

Dans le canton de Neuchâtel, outre le RHNE, seul le Centre d’imagerie de La Chaux-de-Fonds a actuellement à disposition des installations dites lourdes, telles que scanners ou IRM. Et depuis lundi, confie son directeur Matthieu Grange, les nombres d’appels téléphoniques et de mails ont augmenté. « On a dû se réorganiser pour absorber un maximum de patients ». Il a sorti de leur congé plusieurs collaborateurs pour augmenter les capacités d’accueil et traiter le surplus de sollicitations. Certains collaborateurs se sont vus attribuer des rôles différents. C’est le cas par exemple pour des techniciens en radiologie qui se sont retrouvés à faire l’accueil des patients. « On joue un peu à Tetris », plaisante Matthieu Grange. /cwi