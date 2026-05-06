Des parkings payants sur les rives du lac à La Grande Béroche

Il faudra payer pour stationner au bord du lac à La Grande Béroche. Les parcomètres sont en fonction depuis le 1er avril et jusqu'au 31 octobre, week-ends et jours fériés compris. Le tarif est fixé à un franc de l’heure, de 7h à 12h et de 13h30 à 20h.

Selon la Commune, cette mesure vise à garantir une gestion plus cohérente et équitable des places de parc le long des rives. Elle doit aussi permettre d’améliorer l’accessibilité et la rotation des places. Les parkings de Saint-Aubin-Sauges et Vaumarcus sont équipés d’horodateurs depuis plusieurs années.

Des aménagements sont encore prévus cette année à la Pointe du Grain. Des réflexions sont également en cours pour d’éventuelles mesures en faveur des habitants de la commune. /comm-yca