Des parkings payants sur les rives du lac à La Grande Béroche

La Commune harmonise le stationnement le long des rives et annonce la mise en fonction d’horodateurs ...
Des parkings payants sur les rives du lac à La Grande Béroche

La Commune harmonise le stationnement le long de ses rives et annonce la mise en fonction d’horodateurs à Saint-Aubin-Sauges et Vaumarcus. D'autres aménagements sont également prévus cette année à la Pointe du Grain.

Les parkings seront désormais payants sur les rives du lac à La Grande Béroche. (Photo d'archives) Les parkings seront désormais payants sur les rives du lac à La Grande Béroche. (Photo d'archives)

Il faudra payer pour stationner au bord du lac à La Grande Béroche. Les parcomètres sont en fonction depuis le 1er avril et jusqu'au 31 octobre, week-ends et jours fériés compris. Le tarif est fixé à un franc de l’heure, de 7h à 12h et de 13h30 à 20h.

Selon la Commune, cette mesure vise à garantir une gestion plus cohérente et équitable des places de parc le long des rives. Elle doit aussi permettre d’améliorer l’accessibilité et la rotation des places. Les parkings de Saint-Aubin-Sauges et Vaumarcus sont équipés d’horodateurs depuis plusieurs années.

Des aménagements sont encore prévus cette année à la Pointe du Grain. Des réflexions sont également en cours pour d’éventuelles mesures en faveur des habitants de la commune. /comm-yca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les centres de radiologie Iris victimes d’une cyberattaque

Les centres de radiologie Iris victimes d’une cyberattaque

Région    Actualisé le 06.05.2026 - 16:58

Démocratie et finance se mettent en scène dans un feuilleton à scandale

Démocratie et finance se mettent en scène dans un feuilleton à scandale

Région    Actualisé le 06.05.2026 - 16:19

Haute saison reportée, direction intérimaire : la LNM prend des mesures fortes

Haute saison reportée, direction intérimaire : la LNM prend des mesures fortes

Région    Actualisé le 06.05.2026 - 15:51

La 20e d’Avenches Tattoo entre nouveautés et traditions

La 20e d’Avenches Tattoo entre nouveautés et traditions

Région    Actualisé le 06.05.2026 - 12:00

Articles les plus lus