Zoë Më transforme le doute en force avec son dernier titre

Douze mois après avoir représenté la Suisse avec « Voyage », Zoë Më a pris du recul, sans perdre en sincérité. Son passage à l’Eurovision lui a laissé bien plus qu’un souvenir marquant : une nouvelle relation au regard des autres. Plus exposée, plus attendue aussi, l’artiste navigue désormais avec une pression différente — celle de confirmer. Mais plutôt que de s’y plier, elle choisit de la transformer en matière créative. Résultat : une musique encore plus personnelle, où les failles ne sont plus cachées mais assumées.

Avec « Jamais été (cool) », elle met des mots sur un sentiment universel : la comparaison constante, amplifiée par les réseaux sociaux. Le morceau raconte ce moment où l’on cesse de vouloir rentrer dans le moule pour simplement exister tel que l’on est. Musicalement, le contraste est frappant : des couplets introspectifs, presque murmurés, qui laissent place à un refrain libérateur et solaire. Une bascule émotionnelle qui reflète parfaitement le message du titre. Derrière la légèreté apparente, Zoë Më signe une chanson qui touche juste — parce qu’elle ne triche pas.

Rencontre avec Zoë Më dans « La Matinale » :