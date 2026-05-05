Zoë Më transforme le doute en force avec son dernier titre

Un an après l’Eurovision Song Contest, Zoë Më revient avec « Jamais été (cool) », un titre ...
Zoë Më transforme le doute en force avec son dernier titre

Un an après l’Eurovision Song Contest, Zoë Më revient avec « Jamais été (cool) », un titre pop lumineux qui transforme le doute en force et célèbre une idée simple : arrêter de vouloir être cool, c’est peut-être ça, le vrai cool.

Zoë Më en mode « cool », dans « La Matinale ». Zoë Më en mode « cool », dans « La Matinale ».

Douze mois après avoir représenté la Suisse avec « Voyage », Zoë Më a pris du recul, sans perdre en sincérité. Son passage à l’Eurovision lui a laissé bien plus qu’un souvenir marquant : une nouvelle relation au regard des autres. Plus exposée, plus attendue aussi, l’artiste navigue désormais avec une pression différente — celle de confirmer. Mais plutôt que de s’y plier, elle choisit de la transformer en matière créative. Résultat : une musique encore plus personnelle, où les failles ne sont plus cachées mais assumées.

Avec « Jamais été (cool) », elle met des mots sur un sentiment universel : la comparaison constante, amplifiée par les réseaux sociaux. Le morceau raconte ce moment où l’on cesse de vouloir rentrer dans le moule pour simplement exister tel que l’on est. Musicalement, le contraste est frappant : des couplets introspectifs, presque murmurés, qui laissent place à un refrain libérateur et solaire. Une bascule émotionnelle qui reflète parfaitement le message du titre. Derrière la légèreté apparente, Zoë Më signe une chanson qui touche juste — parce qu’elle ne triche pas.

Rencontre avec Zoë Më dans « La Matinale » :

Déjà disponible sur toutes les plateformes, « Jamais été (cool) » marque une nouvelle étape pour Zoë Më — et peut-être les prémices d’un nouveau projet. En attendant, elle donne rendez-vous à son public sur scène, notamment au festival Musicôvignes à Cressier le 21 août 2026. Et pour ne rien manquer de la suite, direction ses réseaux, notamment Instagram (@zoe.me.music), où la suite s’annonce aussi sincère que vibrante. /rde


 

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