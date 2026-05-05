« Les Experts » : Trois règles qui changent une prise de parole

Lorsqu’il s’exprime en public, l’orateur pense souvent à son contenu, à ses idées, à ses mots. Pourtant, comme le rappelle Sandra Amodio, spécialiste de la prise de parole, l’essentiel se joue ailleurs. « Il existe un contrat implicite entre celui qui parle et celui qui écoute », explique-t-elle. Le premier pilier, appelé « contrat de la rampe », place l’entière responsabilité sur les épaules de l’orateur. C’est à lui d’installer le cadre, de capter l’attention et de s’adapter à son public. Une posture exigeante, qui invite à ne plus subir le regard des autres, mais à en faire un levier d’impact.

Les deux autres principes complètent cette vision. Le « respect du masque » invite à incarner un rôle, sans pour autant renier son authenticité : il s’agit de donner une forme visible à son intention. Quant à « l’obligation scénique », elle rappelle que l’orateur doit être présent et engagé, quelles que soient les circonstances. Une exigence qui dépasse le simple cadre de la scène et s’applique aussi bien à une réunion qu’à une présentation informelle. Ensemble, ces règles redéfinissent la prise de parole comme un acte d’engagement total, où le fond et la forme ne font qu’un.

Les conseils de notre experte, Sandra Amodio, formatrice avec brevet fédéral, coach certifiée PCM et spécialiste de la prise de parole chez exprimerie.ch :