Le Prix Culture et Sports 2026 dévoile ses deux lauréats

Le BeRock Festival ainsi que l’association du Centre de loisirs de Neuchâtel, en partenariat ...
Le Prix Culture et Sports 2026 dévoile ses deux lauréats

Le BeRock Festival ainsi que l’association du Centre de loisirs de Neuchâtel, en partenariat avec SPARK/Innov Action ont été récompensés ce mardi et se partageront une enveloppe de 25'000 francs.

L'association du Centre de loisirs de Neuchâtel en partenariat avec SPARK/Innov Action fait partie des deux lauréats du Prix Culture et Sport 2026.  L'association du Centre de loisirs de Neuchâtel en partenariat avec SPARK/Innov Action fait partie des deux lauréats du Prix Culture et Sport 2026. 

Deux projets récompensés et une enveloppe de 25'000 francs. Les dix communes membres de la Région Neuchâtel Littoral (RLN) annoncent ce mardi leurs deux lauréats du Prix Culture et Sports 2026, d’un montant total de 25'000 francs.

L’association BeRock Festival s’est vue récompensée d’un montant de 15'000 francs pour l’organisation de sa 11e édition, gratuite, accessible à tous et organisée bénévolement. Le deuxième lauréat est l’association du Centre de loisirs de Neuchâtel, en partenariat avec SPARK/Innov Action. Récompensée de 10'000 francs pour son projet de transformation d’infrastructures sportives en espace ouvert, gratuit et dédié aux jeunes de la région avec diverses activités. /comm-rle.


 

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