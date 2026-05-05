L'horlogerie souffre, pas de TWS 2026 à La Chaux-de-Fonds

La septième édition du salon de la sous-traitance horlogère et de la microtechnique devait avoir lieu en septembre, mais il est annulé, faute d’un nombre suffisant d’exposants. La conjoncture est y pour quelque chose.
Le Technical Watchmaker Show (TWS) n’aura pas lieu cette année, à La Chaux-de-Fonds. La septième édition du salon de la sous-traitance horlogère et de la microtechnique devait se tenir en septembre, mais les organisateurs renoncent, faute d’un nombre suffisant d’exposants. Les principaux intéressés ont été informés. Ils n’étaient que 42 inscrits jusqu’ici, contre 67 participants l’an dernier. Une édition 2025 boudée par le public en pleine récession. « La conjoncture actuelle est compliquée. Les exposants étaient dans le doute et la plupart ont préféré attendre et espérer que la reprise se fasse, ce qui n’est toujours pas le cas », explique Eric Zuccatti, le président du TWS.
Eric Zuccatti : « Il nous manquait une vingtaine d'exposants [pour nous lancer]. »
Les organisateurs planchent sur « une nouvelle mouture, quelque chose de différent en mai 2027 ». Ils réfléchissent aussi sérieusement à transformer cet événement annuel en biennale, qui se tiendrait les années durant lesquelles le Siams de Moutier n’a pas lieu. Les deux salons n’ont « pas tout à fait la même clientèle, mais pour les exposants, ce serait peut-être plus confortable d’une année à l’autre de pouvoir changer de salon et de typologie de présentation de métier », remarque Eric Zuccatti.
« On va essayer de proposer quelque chose de différent pour mai 2027. »
Les exposants que nous avons contactés se disent prêts à retourner au TWS. Pour eux, le salon a sa pertinence. Sa proximité et sa convivialité sont des atouts. Mais cela reste un investissement, et pour les plus petites sociétés concernées, préparer le salon une fois tous les deux ans serait plus digeste que de remettre le couverte chaque année.
L’édition 2027 du TWS devrait avoir lieu en mai 2027 aux anciens abattoirs. Les négociations sont en bonne voie avec lcdf27, selon les organisateurs du salon. /vco