L'horlogerie souffre, pas de TWS 2026 à La Chaux-de-Fonds

Les exposants que nous avons contactés se disent prêts à retourner au TWS. Pour eux, le salon a sa pertinence. Sa proximité et sa convivialité sont des atouts. Mais cela reste un investissement, et pour les plus petites sociétés concernées, préparer le salon une fois tous les deux ans serait plus digeste que de remettre le couverte chaque année.

L’édition 2027 du TWS devrait avoir lieu en mai 2027 aux anciens abattoirs. Les négociations sont en bonne voie avec lcdf27, selon les organisateurs du salon. /vco