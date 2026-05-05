Des cours d'école plus vertes à Fontainemelon

« Des cours d’école répondant aux défis actuels » : c’était le libellé d’une motion acceptée en février 2024 par le Conseil général de Val-de-Ruz. Une motion aujourd’hui classée. Le législatif vaudruzien a en effet accepté lundi, par 30 voix pour, 7 contre, et 3 absentions, un crédit de 350'000 francs destiné au réaménagement de l’air de récréation des deux collèges de Fontainemelon. Dans son rapport, l’exécutif a souligné que les cours d’école actuelles sont « parfois passablement goudronnées, peu arborisées avec des couverts limités ». Il a proposé un projet pilote, qui conduira peut-être à terme à reverdir l’ensemble des cours de la Commune : « Chaque village de Val-de-Ruz possède son collège et il est impossible de réaménager toutes les cours en même temps. Cela serait trop coûteux », a admis Ahmed Muratovic, conseiller communal en charge des écoles. « Par la suite, nous souhaitons profiter des opportunités qui se présentent, comme aux Geneveys-sur-Coffrane où le collège du Lynx va faire l’objet d’un agrandissement. » À Fontainemelon, le projet comprend une zone végétalisée ainsi qu’un couvert avec des bancs qui favoriser l’enseignement en plein air : « Une cour vivante », conclut Ahmed Muratovic.
Ahmed Muratovic : « On a autant de collèges qu’en Ville de Neuchâtel. »
Une partie de la droite n'a pas adhéré à ce projet. Elle le juge trop ambitieux et le montant à investir trop conséquent. Porte-parole du groupe PLR, Filipe Dias s’inquiète aussi des futurs coûts d’entretien. Selon lui, ceux-ci n’ont pas été calculés : « Un beau projet, c’est très bien. Mais si on ne peut pas l’entretenir, ce n’est pas très utile », plaide-t-il. « Le service de la voirie et la conciergerie sont déjà bien chargés. Nous n’aimerions pas devoir engager du personnel supplémentaire. »
Filipe Dias : « Le service de la voirie est déjà bien chargé. »
Le législatif a encore accepté un crédit de 350'000 francs pour sécuriser le tronçon routeir des gorges de Pertuis au-dessus de Chézard-Saint-Martin : « L’application de ces mesures est très importante. Celles-ci sont à mettre en relation avec les forêts protectrices qui souffrent de dépérissement et jouent moins bien leur rôle », a relaté Daniel Geiser, le conseiller communal responsable des travaux publics, eaux, forêt et environnement.
Quant au don de 48 vélos par l'association proCSVR (Association pour les activités hors cadre du cercle scolaire), il a été accepté à l’unanimité. Il permettra ainsi de développer le projet « VTT pour tous ». « Il n’y a rien de mieux pour la santé des enfants, ils seront aussi moins souvent sur leur portable », a lancé à la cantonade un membre du législatif. /mne