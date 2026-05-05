Des cours d'école plus vertes à Fontainemelon

Le législatif a encore accepté un crédit de 350'000 francs pour sécuriser le tronçon routeir des gorges de Pertuis au-dessus de Chézard-Saint-Martin : « L’application de ces mesures est très importante. Celles-ci sont à mettre en relation avec les forêts protectrices qui souffrent de dépérissement et jouent moins bien leur rôle », a relaté Daniel Geiser, le conseiller communal responsable des travaux publics, eaux, forêt et environnement.

Quant au don de 48 vélos par l'association proCSVR (Association pour les activités hors cadre du cercle scolaire), il a été accepté à l’unanimité. Il permettra ainsi de développer le projet « VTT pour tous ». « Il n’y a rien de mieux pour la santé des enfants, ils seront aussi moins souvent sur leur portable », a lancé à la cantonade un membre du législatif. /mne