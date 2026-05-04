« Le dossier du lundi » : les paysans au cœur du débat sur le Mercosur

Un accord prometteur pour les exportations suisses, mais controversé du côté agricole: le dossier ...
« Le dossier du lundi » : les paysans au cœur du débat sur le Mercosur

Un accord prometteur pour les exportations suisses, mais controversé du côté agricole: le dossier du libre-échange avec le Mercosur s’invite au cœur des débats politiques à Berne.

La commission de politique extérieure du Conseil national empoigne le dossier ce lundi. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne / Rob Lewis). La commission de politique extérieure du Conseil national empoigne le dossier ce lundi. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne / Rob Lewis).

Les discussions autour de l’accord de libre-échange avec le Mercosur s’annoncent tendues. La commission de politique extérieure du Conseil national empoigne le dossier ce lundi.

Avec cet accord, 97% des exportations vers le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay bénéficieront d’allégements douaniers. Mais en échange, des quotas d’importation seront introduits pour des produits agricoles. La position des paysans suisses sera donc déterminante. C'est le dossier de notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu-aca

Le dossier de Marie Vuilleumier :

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