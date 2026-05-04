Agents de sécurité publique : nouvel uniforme à Neuchâtel

Les agents de sécurité publique du canton de Neuchâtel vont porter un nouvel uniforme, déjà ...
Agents de sécurité publique : nouvel uniforme à Neuchâtel

Les agents de sécurité publique du canton de Neuchâtel vont porter un nouvel uniforme, déjà porté par la majorité des polices du pays. Le renouvellement, qui s'inscrit dans une harmonisation nationale, se fera par étapes entre 2026 et 2028.

Les badges représentent les différentes sécurités publiques du canton de Neuchâtel. CREDIT: Jérémy Vögtlin, Chef de service Sécurité publique, Ville de la Chaux-de-Fonds Les badges représentent les différentes sécurités publiques du canton de Neuchâtel. CREDIT: Jérémy Vögtlin, Chef de service Sécurité publique, Ville de la Chaux-de-Fonds

Des nouveaux uniformes pour les agents sécurité publique du canton de Neuchâtel. « Dans un souci de durabilité, l’introduction de cet uniforme ne se fera pas en une seule étape. Les pièces seront remplacées progressivement, selon les besoins », a indiqué lundi l'Association des communes neuchâteloises.

L’objectif du projet KEP – pour Konzeption Einheitliche Polizeiuniform ou concept d'uniforme de police unifié – est de garantir une présentation homogène des policiers ainsi que des assistants et agents de sécurité publique en Suisse, de réduire les coûts d’acquisition et d’optimiser la gestion logistique.

Pour les agents des communes, le nouvel uniforme se distingue par une identité visuelle propre. Les vestes et pulls seront de couleur gris foncé, tandis que les polos seront gris clair. Cette différenciation permet de maintenir une distinction apparente avec les policiers, dont les uniformes restent bleus, tout en conservant une cohérence d’ensemble.

A l’avenir, les différents corps pourront continuer à être différenciés, notamment grâce aux badges ou des grades d’épaule spécifiques. Une version en gris est ainsi maintenue pour les agents et assistants de sécurité publique romands.

/ATS


 

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