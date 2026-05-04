2’800 km de solidarité : le défi à vélo de Robin Spielmann pour La Paternelle

Parti le 15 avril pour avaler près de 2’800 kilomètres le long de la côte Ouest américaine, Robin Spielmann s’est lancé un défi à la hauteur des grandes épopées cyclistes. Son projet, baptisé « USA26 – The West Coast by Bike », traverse trois États emblématiques — de la pluie de Seattle au soleil californien de San Diego — en 23 étapes intenses. Mais ici, chaque coup de pédale a du sens : soutenir La Paternelle, une association neuchâteloise fondée en 1885, qui vient en aide aux enfants de familles frappées par un drame. Son modèle repose sur une solidarité intergénérationnelle assez unique : des familles cotisent pour soutenir celles qui traversent des moments difficiles, créant un filet de sécurité humain et durable.

Pour Daniel Favre, président de l’association, ce type d’initiative est une opportunité précieuse. Au-delà de la performance sportive, le défi de Robin permet de toucher un nouveau public, de sensibiliser et de mobiliser. Le principe est simple mais efficace : chacun peut « acheter une étape » du parcours ou devenir sponsor du projet, contribuant directement au financement des actions de La Paternelle. Et pendant que Robin enchaîne les kilomètres, l’association, elle, avance aussi — portée par une visibilité accrue et une vague de soutien. Un défi physique, certes, mais surtout une aventure profondément humaine, qui rappelle que parfois, les plus longues routes mènent aux plus belles solidarités.