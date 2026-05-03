Appli et carte toutes neuves pour Les Chemins des 7 abeilles

Une nouvelle application et une carte remise à jour pour Les Chemins des 7 abeilles, à La Chaux-de-Fonds. Ces balades offrent de jolies vues panoramiques de la Métropole horlogère. On les trouve désormais sur l’application Pindex. « La nouvelle application nous a obligé à réactualiser des détails, comme les altitudes, les durées, les distances. On a dû réactualiser la présence de cafés, de restaurants, certains ont disparu, d’autres sont nouveaux. Les chemins, les points de vue, les arrêts de bus restent les mêmes. Mais nous arrivions surtout au bout de notre contingent de cartes », explique Daniel Musy, le président de l’association Les Chemins des 7 abeilles.
La carte-dépliant a été réimprimée à 6000 exemplaires (le même nombre que la première édition, épuisée) avec le soutien de la Ville. De quoi offrir l’an prochain une respiration aux visiteurs de lcdf27 au milieu de leurs découvertes culturelles. Les sept promenades sont toutes accessibles en transports publics, elles font entre 5 et 11 kilomètres.
Daniel Musy : « [Il faudrait] que ce soit un élément très important pour l'accueil des visiteurs de capitale culturelle. »
L’association Les Chemins des 7 abeilles a été créée en 2015. Elle réunit 150 membres, organise différentes balades et entretient diverses collaborations, par exemple avec le Service communal de l’intégration et de la cohésion sociale. « Le service cherche des vecteurs de vivre-ensemble et la marche est l’un des vecteurs les plus puissants. Nous accueillons régulièrement des personnes qui souhaitent découvrir l’écrin de nature de La Chaux-de-Fonds. Beaucoup aiment participer aux balades organisées, ça permet de rencontrer, de se sentir légitime et d’appartenir », précise Sandrine Keriakos Bugada, la cheffe du service.
Sandrine Keriakos Bugada : « La marche est l'un des vecteurs les plus puissants du vivre-ensemble. »
La carte-dépliant actualisée des Chemins des 7 abeilles est disponible à l’office de Tourisme neuchâtelois de la tour Espacité notamment. « C’est l’une brochures qui part le mieux » à cet endroit, assure Vincent Matthey, le coordinateur de Tourisme neuchâtelois pour les Montagnes neuchâteloises. /vco