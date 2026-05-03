Appli et carte toutes neuves pour Les Chemins des 7 abeilles

Une nouvelle application et une carte remise à jour pour Les Chemins des 7 abeilles, à La Chaux-de-Fonds. Ces balades offrent de jolies vues panoramiques de la Métropole horlogère. On les trouve désormais sur l’application Pindex. « La nouvelle application nous a obligé à réactualiser des détails, comme les altitudes, les durées, les distances. On a dû réactualiser la présence de cafés, de restaurants, certains ont disparu, d’autres sont nouveaux. Les chemins, les points de vue, les arrêts de bus restent les mêmes. Mais nous arrivions surtout au bout de notre contingent de cartes », explique Daniel Musy, le président de l’association Les Chemins des 7 abeilles.

La carte-dépliant a été réimprimée à 6000 exemplaires (le même nombre que la première édition, épuisée) avec le soutien de la Ville. De quoi offrir l’an prochain une respiration aux visiteurs de lcdf27 au milieu de leurs découvertes culturelles. Les sept promenades sont toutes accessibles en transports publics, elles font entre 5 et 11 kilomètres.