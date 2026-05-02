Cressier trinque à 50 ans d'amitié

Un jubilé placé sous le signe de l’amitié. La Fête du Vin Nouveau de Cressier se déroule du 1er au 3 mai dans les rues du village. Cette année marque la 50e édition de la manifestation, sur le thème « Peace, Love et Fête du Vin Nouveau ». Pour l’occasion, vendredi soir, la chanteuse française Hélène Ségara s’est produite devant des spectateurs venus en nombre. Pour le président de la manifestation, Bastien Monnet, c’est un de ses meilleurs souvenirs, après 10 ans à la tête de la fête : « Amener une star comme elle, c’est vraiment quelque chose d’exceptionnel. Je pense que ça restera un fait marquant, pour moi comme pour le village. »