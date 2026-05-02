C’est la FFFFFiesta à la Case à Chocs

La grande réunion des petits festivals de l’Arc jurassien aura lieu ce samedi à la Case à Chocs ...
C’est la FFFFFiesta à la Case à Chocs

La grande réunion des petits festivals de l’Arc jurassien aura lieu ce samedi à la Case à Chocs. Après une première édition couronnée de succès, le FFFFF revient en 2026 et pourrait se pérenniser.

Le FFFFF, grand rendez-vous des petits festivals, est de retour à la Case à Chocs ce samedi. (Crédits photo : FFFFF, Jérémy Susset) Le FFFFF, grand rendez-vous des petits festivals, est de retour à la Case à Chocs ce samedi. (Crédits photo : FFFFF, Jérémy Susset)

Cinq festivals réunis en un seul évènement. C’est le pari lancé l’année dernière par Parabôle & Co, Le P’tit du Gros, FestiValdeRuz, Tartare de Miettes et Hors Tribu, en collaboration avec la Case à Chocs. Le concept est simple : proposer un évènement culturel ouvert à tous sur une journée avec des animations et des concerts. Forts d’une première tenue à guichet fermée, les comités des cinq festivals de l’Arc jurassien ont souhaité réitérer l’expérience. « Il n’a pas fallu longtemps pour qu’on se dise qu’on voulait faire une deuxième édition du FFFFF», explique Quentin Arnoux, président du festival le P’tit du Gros. La proposition est aussitôt soutenue par la Case à Chocs. « Nous avons relancé la machine quasiment dans la foulée, nous étions très contents de remettre le couvert », se réjouit-il. 

Quentin Arnoux : « On est reparti sur un modèle assez similaire. »

Ecouter le son

Comme l’année dernière, l’après-midi dédiée aux familles se déroulera dans la cour de la Case à Chocs. L’évènement est accessible à tous, à prix libre, de 14 à 18 heures. Pour la soirée qui suit (de 20h à 5h), les participants doivent simplement réserver leur place pour la somme symbolique de 90 centimes. En 2025, la manifestation s’est tenue à guichets fermés avec plus de 1'200 personnes présentes. Les organisateurs se préparent à une affluence similaire pour cette édition.

« Les prélocations nous ont réservé de très belles surprises. »

Ecouter le son

Au programme de la soirée : seize concerts et DJ sets sont organisées dans toutes les salles de la Case à Chocs. Lorsque l’on prend son billet, les artistes qui se produiront ne sont pas connus. « Notre programmation est fantôme. Les participants nous font confiance sur ce point », précise encore Quentin Arnoux. Pour cette deuxième édition, d’autres petits festivals se sont également joints au cinq de base. « Il y a le festival Ersatz à St-Blaise qui entre dans la danse, le festival Tarte Aux Noix qui se déroule dans les Franches-Montagnes et puis également le festival Agora du côté du Jura Bernois », se réjouit le président du P’tit du Gros. Finalement, au vu du succès que rencontre cet évènement, les organisateurs envisagent de le rendre annuel, mais aussi d’inviter encore d’autres festivals à participer. « Pourquoi pas offrir le FFFFF chaque année à la population de la région », termine Quentin Arnoux. /crb


 

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