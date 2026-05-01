Avec « Souvenirs d’Enfrance », Les Baladins se réunissent en musique !

Dans la petite bourgade de « Ferrensac », les belles années sont passées. Les commerces ferment et les commérages empoisonnent l’ambiance villageoise. Avec « Souvenirs d’Enfrance », la troupe de théâtre des Baladins se met en scène dans une comédie musicale inédite. En effet, l’ensemble du processus de création de la pièce s’est fait dans la région. Joué au théâtre du Plan-Jacot, à Bevaix, le spectacle sera à l’affiche dès vendredi et jusqu’au 7 juin.





Une intrigue qui résonne avec l’actualité

Certes, le village de « Ferrensac » se meurt, mais il ne reste pas pour autant sans réaction. Pour dynamiser la vie du hameau, le maire et les commerçants lancent un pari fou : organiser un grand festival de musique. Un tableau qui fait écho à ce qui se passe dans la région, même si l’histoire se déroule en France. « Chez nous, les commerces ferment les uns après les autres, les grandes surfaces les remplacent et on perd nos attaches », regrette Henri Thomas, auteur de la pièce et membre de la troupe des Baladins.

Pour Manon Brammeier, la metteuse en scène du spectacle, il s’agissait également de montrer les différentes facettes de la proximité entre les habitants du village. « Ce qui est drôle, ce sont ces guerres de clocher, ce soutien, les amitiés… », glisse-t-elle en soulignant le travail des comédiens.