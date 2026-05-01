Avec « Souvenirs d’Enfrance », Les Baladins se réunissent en musique !

La troupe de théâtre de Bevaix présente sa nouvelle comédie musicale dès vendredi jusqu'au 7 juin au théâtre du Plan-Jacot. Une pièce inédite, entièrement conçue et mise en musique dans la région.
Dans la petite bourgade de « Ferrensac », les belles années sont passées. Les commerces ferment et les commérages empoisonnent l’ambiance villageoise. Avec « Souvenirs d’Enfrance », la troupe de théâtre des Baladins se met en scène dans une comédie musicale inédite. En effet, l’ensemble du processus de création de la pièce s’est fait dans la région. Joué au théâtre du Plan-Jacot, à Bevaix, le spectacle sera à l’affiche dès vendredi et jusqu’au 7 juin.
Une intrigue qui résonne avec l’actualité
Certes, le village de « Ferrensac » se meurt, mais il ne reste pas pour autant sans réaction. Pour dynamiser la vie du hameau, le maire et les commerçants lancent un pari fou : organiser un grand festival de musique. Un tableau qui fait écho à ce qui se passe dans la région, même si l’histoire se déroule en France. « Chez nous, les commerces ferment les uns après les autres, les grandes surfaces les remplacent et on perd nos attaches », regrette Henri Thomas, auteur de la pièce et membre de la troupe des Baladins.
Pour Manon Brammeier, la metteuse en scène du spectacle, il s’agissait également de montrer les différentes facettes de la proximité entre les habitants du village. « Ce qui est drôle, ce sont ces guerres de clocher, ce soutien, les amitiés… », glisse-t-elle en soulignant le travail des comédiens.
Manon Brammeier : « Pour moi, c'était important de créer un village vivant. »
Une comédie 100% régionale
Si « Ferrensac » a quelques traits d’un village neuchâtelois, ce qui est certain, c’est que ses comédiens sont du coin. En effet, ils viennent tous de la région et, pour la plupart d’entre eux, jouent pour la première fois sur la scène du théâtre du Plan-Jacot. Un succès au rendez-vous pour une comédie musicale convoitée : lors de la première lecture, 32 comédiens ont postulé pour une vingtaine de places. « Il y a des gens qui se révèlent, qui s’éclatent en chantant, en dansant ; c’est surtout leur enthousiasme qui est très beau à voir », sourit la metteuse en scène, qui a dû coordonner la préparation du spectacle en composant avec les différents emplois du temps de la troupe.
« Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde à coordoner. »
La musique comme pilier du spectacle
Dans « Souvenirs d’Enfrance », la dimension musicale occupe une place prépondérante au sein du récit. Le fil rouge de la pièce a d’ailleurs été façonné à partir des chants. « Le fait que les chansons aient préexisté à l’histoire, ça leur donne une vraie légitimité : ce n’est pas juste une manière de faire une pause dans l’histoire, c’est un moyen pour les personnages de se livrer au public », souligne Hadrien Bonardo, le directeur musical du projet. Autre particularité de la pièce : sa scénographie. Avec une flûte traversière, un accordéon et une contrebasse, l’orchestre fait partie intégrante du village de « Ferrensac », puisqu’il se tient directement sur scène. « Nous sommes des villageois, nous faisons partie non seulement du décor, mais aussi des personnages en interagissant avec eux », explique le musicien.
Hadrien Bonardo : « Les chansons sont un moyen de compréhension des personnages. »
Les Baladins en musique, c’est dès vendredi et jusqu’au 7 juin au théâtre du Plan-Jacot, avec la comédie musicale « Souvenirs d’Enfrance ». /ave