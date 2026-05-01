1er mai politique à Fleurier

D’autres difficultés des salariés sont pointées du doigt par le conseiller général. « La pression sur les conditions de travail est générale, les journées sont plus longues pour un temps de travail qui reste le même », déplore Vivian Bologna. Un constat qui appelle à l’entraide. « Nous pouvons nous réjouir d’être, à notre échelle, en sécurité. Ce n’est pas le cas pour tout le monde et c’est pour cela qu’il faut se montrer solidaire », souligne-t-il.

Un taux de syndicalisation en baisse

Autre défi pour les syndicats ouvriers : le manque de nouveau adhérents, en particulier chez la nouvelle génération. « On a l’impression parfois que c’est tabou », regrette l’ancien responsable de la communication du Syndicat du personnel des transports qui souhaite mettre la question de la syndicalisation au cœur des programmes de formation. « C’est important de montrer à la jeunesse l’importance des syndicats et leurs rôles », conclut Vivian Bologna.