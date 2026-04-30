Matteo Marongiu rempile au NUC

Le club neuchâtelois de Ligue A de volleyball annonce ce jeudi la prolongation de son entraîneur ...
Matteo Marongiu rempile au NUC

Le club neuchâtelois de Ligue A de volleyball annonce ce jeudi la prolongation de son entraîneur assistant Matteo Marongiu pour le prochain exercice. En parallèle, l’assistant Arthur Cohen quitte La Riveraine.

Matteo Marongiu restera au NUC une saison de plus. (Photo d'archives)  Matteo Marongiu restera au NUC une saison de plus. (Photo d'archives) 

Le NUC mise sur la continuité. Au lendemain d’une saison de Ligue A de volleyball 2025/2026 réussie, conclue par un triplé Supercoupe, Coupe de Suisse et Championnat, le club neuchâtelois a annoncé jeudi la prolongation de son entraîneur assistant Matteo Marongiu pour le prochain exercice. L’Italien entamera ainsi une troisième saison au sein du staff. La présidente Jo Gutknecht met en avant « un excellent formateur et un fin tacticien », tandis que la head coach Laura Girolami insiste sur son rôle clé au sein du staff, le décrivant comme son « bras droit » et soulignant ses qualités d’analyse et son lien avec le groupe.

En parallèle, le club annonce le départ de l’assistant Arthur Cohen, arrivé en début de saison. Le NUC le remercie pour son engagement et sa contribution à cet exercice historique, en lui souhaitant plein succès pour la suite de sa carrière. /comm-yca


 

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