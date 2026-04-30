La route du Chasseral rouverte

C’est la fin de la période de fermeture hivernale annuelle pour la route du Chasseral. L’Office des ponts et chaussées du Canton de Berne communique ce jeudi que la voie va rouvrir dès ce vendredi 1er mai à 9 heures. Les deux versants sont concernés, soit le tronçon Nods – Col du Chasseral et le tronçon Col du Chasseral – Les Savagnières. La route était fermée depuis le 24 octobre 2025. /comm-jhi