L’Œil de Perdrix s’offre un cocktail

Pour célébrer les 165 ans de ce vin typiquement neuchâtelois, un cocktail a été imaginé. Sélectionné lors d’une dégustation, le « Clin d’œil » sera présenté lors de Jeudi Oui au Neubourg à Neuchâtel ce jeudi. L’objectif est de rajeunir les consommateurs d’Œil de Perdrix.
L’Œil de Perdrix veut séduire les jeunes ! À l’occasion des 165 ans de ce vin typique de la région, Neuchâtel Vins et Terroir a organisé un concours de sélection du cocktail signature à base d’Œil de Perdrix. RTN a pu participer à la dégustation et sélection en fin d’année dernière. Cinq mixologues ou barmans de la région ont pu présenter leurs créations à un jury composé presque exclusivement de vignerons et de restaurateurs du canton. La gagnante, Faye Chételat, verra son cocktail à base d’Œil de Perdrix dégusté pour la première fois par le public ce jeudi, à l’occasion de Jeudi Oui au Neubourg à Neuchâtel. Appelé « Clin d’œil », il sera présenté à tous les établissements publics du canton, afin d’être intégré à leur carte. « Le but est de voir comment revaloriser l’Œil de Perdrix », explique Mireille Bühler, la directrice de Neuchâtel Vin et Terroir.
Mireille Bühler : « Pour toucher une clientèle bien plus jeune. »
Autre objectif de ce cocktail : être consommé partout dans le canton. « On veut faire de la promotion auprès des restaurateurs », développe Mireille Bühler. Et le but ultime serait qu’il soit pérennisé sur les cartes des établissements.
« Le but est qu’il puisse être bu dans n’importe quel restaurant. »
Un cocktail léger, frais et pétillant
Fin novembre, cinq mixologues ou barmans actifs dans le canton de Neuchâtel ont pu présenter leur création au jury. Tonic, liqueurs, sirops, herbes aromatiques, il y en avait pour tous les goûts. Et le cahier des charges était précis : les participants à cette sélection devaient présenter un cocktail contenant 50 à 60% d’Œil de Perdrix, léger, rafraîchissant et innovant. Et exigence très importante : la boisson ne devait contenir que des ingrédients provenant du canton de Neuchâtel. Une consigne que Faye Chételat a respecté à la lettre. Son cocktail se compose d’Œil de Perdrix, bien évidemment, « de tonic, fait à Bevaix et de sirop d’oranges Tarocco », dont les fruits sont non-traités et importés de Sicile, mais il est fabriqué par l’entreprise de Faye Chételat à Cortaillod.
Faye Chételat : « Ce que je cherchais vraiment, c’était quelque chose de rafraîchissant. »
Une autre règle concernait le processus de fabrication. Ce cocktail doit être simple à reproduire en bar ou restaurant et réalisable en moins de 45 secondes. Timing respecté pour Faye Chételat, d’autant plus que c’est un critère qui lui tenait à cœur puisqu’elle a elle-même travaillé dans le domaine, et est, par conséquent, sensible à cet aspect.
« J’ai beaucoup réfléchi à ce point. »
Ce cocktail sera présenté à tous les bars et restaurants du canton. La directrice de Neuchâtel Vins et Terroir Mireille Bühler espère qu’un grand nombre d'entre eux mettront le « Clin d’œil » à leur carte. Un honneur pour Faye Chételat, qui n’a pas caché son émotion lors de l’annonce du résultat. Elle voit dans sa victoire plus qu’un simple résultat d’un concours.
« La reconnaissance d’être une femme dans ce monde de la nuit et du bar. »
Le souhait de Neuchâtel Vins et Terroir est de pérenniser ce cocktail à base d’Œil de Perdrix. Les consommateurs pourront se faire un premier avis dès ce jeudi, lors de Jeudi Oui au Neubourg à Neuchâtel. /lgn