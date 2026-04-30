L’Œil de Perdrix s’offre un cocktail

Pour célébrer les 165 ans de ce vin typiquement neuchâtelois, un cocktail a été imaginé. Sélectionné ...
L’Œil de Perdrix s’offre un cocktail

Pour célébrer les 165 ans de ce vin typiquement neuchâtelois, un cocktail a été imaginé. Sélectionné lors d’une dégustation, le « Clin d’œil » sera présenté lors de Jeudi Oui au Neubourg à Neuchâtel ce jeudi. L’objectif est de rajeunir les consommateurs d’Œil de Perdrix.

Faye Chételat (à gauche) était fière et émue de voir de remporter le concours organisé par l'équipe de Mireille Bühler. Faye Chételat (à gauche) était fière et émue de voir de remporter le concours organisé par l'équipe de Mireille Bühler.

L’Œil de Perdrix veut séduire les jeunes ! À l’occasion des 165 ans de ce vin typique de la région, Neuchâtel Vins et Terroir a organisé un concours de sélection du cocktail signature à base d’Œil de Perdrix. RTN a pu participer à la dégustation et sélection en fin d’année dernière. Cinq mixologues ou barmans de la région ont pu présenter leurs créations à un jury composé presque exclusivement de vignerons et de restaurateurs du canton. La gagnante, Faye Chételat, verra son cocktail à base d’Œil de Perdrix dégusté pour la première fois par le public ce jeudi, à l’occasion de Jeudi Oui au Neubourg à Neuchâtel. Appelé « Clin d’œil », il sera présenté à tous les établissements publics du canton, afin d’être intégré à leur carte. « Le but est de voir comment revaloriser l’Œil de Perdrix », explique Mireille Bühler, la directrice de Neuchâtel Vin et Terroir.

Mireille Bühler : « Pour toucher une clientèle bien plus jeune. »

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Autre objectif de ce cocktail : être consommé partout dans le canton. « On veut faire de la promotion auprès des restaurateurs », développe Mireille Bühler. Et le but ultime serait qu’il soit pérennisé sur les cartes des établissements.

« Le but est qu’il puisse être bu dans n’importe quel restaurant. »

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Un cocktail léger, frais et pétillant

Fin novembre, cinq mixologues ou barmans actifs dans le canton de Neuchâtel ont pu présenter leur création au jury. Tonic, liqueurs, sirops, herbes aromatiques, il y en avait pour tous les goûts. Et le cahier des charges était précis : les participants à cette sélection devaient présenter un cocktail contenant 50 à 60% d’Œil de Perdrix, léger, rafraîchissant et innovant. Et exigence très importante : la boisson ne devait contenir que des ingrédients provenant du canton de Neuchâtel. Une consigne que Faye Chételat a respecté à la lettre. Son cocktail se compose d’Œil de Perdrix, bien évidemment, « de tonic, fait à Bevaix et de sirop d’oranges Tarocco », dont les fruits sont non-traités et importés de Sicile, mais il est fabriqué par l’entreprise de Faye Chételat à Cortaillod.

Faye Chételat : « Ce que je cherchais vraiment, c’était quelque chose de rafraîchissant. »

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Une autre règle concernait le processus de fabrication. Ce cocktail doit être simple à reproduire en bar ou restaurant et réalisable en moins de 45 secondes. Timing respecté pour Faye Chételat, d’autant plus que c’est un critère qui lui tenait à cœur puisqu’elle a elle-même travaillé dans le domaine, et est, par conséquent, sensible à cet aspect.

« J’ai beaucoup réfléchi à ce point. »

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Les cinq cocktail qui ont été présenté lors de la dégustation de sélection. Les cinq cocktail qui ont été présenté lors de la dégustation de sélection.

Ce cocktail sera présenté à tous les bars et restaurants du canton. La directrice de Neuchâtel Vins et Terroir Mireille Bühler espère qu’un grand nombre d'entre eux mettront le « Clin d’œil » à leur carte. Un honneur pour Faye Chételat, qui n’a pas caché son émotion lors de l’annonce du résultat. Elle voit dans sa victoire plus qu’un simple résultat d’un concours.

« La reconnaissance d’être une femme dans ce monde de la nuit et du bar. »

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Le souhait de Neuchâtel Vins et Terroir est de pérenniser ce cocktail à base d’Œil de Perdrix. Les consommateurs pourront se faire un premier avis dès ce jeudi, lors de Jeudi Oui au Neubourg à Neuchâtel. /lgn


 

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