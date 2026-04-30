L’Œil de Perdrix s’offre un cocktail

L’Œil de Perdrix veut séduire les jeunes ! À l’occasion des 165 ans de ce vin typique de la région, Neuchâtel Vins et Terroir a organisé un concours de sélection du cocktail signature à base d’Œil de Perdrix. RTN a pu participer à la dégustation et sélection en fin d’année dernière. Cinq mixologues ou barmans de la région ont pu présenter leurs créations à un jury composé presque exclusivement de vignerons et de restaurateurs du canton. La gagnante, Faye Chételat, verra son cocktail à base d’Œil de Perdrix dégusté pour la première fois par le public ce jeudi, à l’occasion de Jeudi Oui au Neubourg à Neuchâtel. Appelé « Clin d’œil », il sera présenté à tous les établissements publics du canton, afin d’être intégré à leur carte. « Le but est de voir comment revaloriser l’Œil de Perdrix », explique Mireille Bühler, la directrice de Neuchâtel Vin et Terroir.