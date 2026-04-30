Fermetures nocturnes sur l’A5

Les jonctions Neuchâtel-Serrières et St-Blaise, seront fermées à la circulation du 4 au 8 mai ...
Fermetures nocturnes sur l’A5

Les jonctions Neuchâtel-Serrières et St-Blaise, seront fermées à la circulation du 4 au 8 mai, de 22 heures à 5 heures du matin.

L'autoroute entre les jonctions Neuchâtel-Serrières et St-Blaise sera fermée du 4 au 8 mai, de 22 heures à 5 heures du matin.  (Photo d'archives) L'autoroute entre les jonctions Neuchâtel-Serrières et St-Blaise sera fermée du 4 au 8 mai, de 22 heures à 5 heures du matin.  (Photo d'archives)

L'autoroute entre les jonctions Neuchâtel-Serrières et St-Blaise sera fermée du 4 au 8 mai, de 22 heures à 5 heures du matin. Cette fermeture est due à des travaux de nettoyage des tunnels sous Neuchâtel, indique l'Office fédéral des routes ce jeudi.

La nuit du 4 au 5 mai, la circulation sera interrompue entre les jonctions Neuchâtel-Maladière et Marin, direction Bienne. Du 5 au 6 mai, les jonctions St-Blaise et Neuchâtel-Maladière seront fermées direction Lausanne. Du 6 au 7 mai les jonctions Neuchâtel-Serrières et Neuchâtel-Maladière seront fermées direction Bienne. Enfin, du 7 au 8 mai, la fermeture se situera entre les jonctions Neuchâtel-Maladière et Neuchâtel-Serrières en direction de Lausanne. Les automobilistes sont priés d’emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. /comm-rle


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