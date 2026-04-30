Éric Leuba, président d’honneur de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Éric Leuba et la Fête des vendanges de Neuchâtel, c’est une histoire longue de 35 ans. Une histoire qui prend gentiment fin. Membre de la direction, en charge des parties officielles et du feu pyromélodique, il a quitté sa fonction mercredi avant d’être nommé président d’honneur. Une dernière réunion très émotionnelle, comme il l’a expliqué jeudi dans La Matinale. « Ce sont des moments qui sont uniques. Quand on voit tout le monde se lever pour vous applaudir, qui vous soutient dans les paroles, c’est un moment juste génial. »

Éric Leuba a commencé à œuvrer à la Fête de vendanges alors qu’il travaillait pour la Ville de Neuchâtel. Pour des questions de sécurité, il a réalisé des « plans d’implantation des stands pour qu’on puisse définir des voies de circulations pour les véhicules d’intervention. » Un concept présenté en 1991. Éric Leuba a, petit à petit, pris de nouvelles responsabilités.

En 35 ans, il a vu la Fête des vendanges évoluer. Elle s’est professionnalisée. « Avec tout ce qu’on nous impose, au niveau des normes et autres, on n’arrive plus à faire avec des bénévoles. » Il relève aussi l’arrivée de jeunes au comité central.