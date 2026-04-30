Éric Leuba, président d’honneur de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Membre de la direction, en charge des parties officielles et du feu pyromélodique, il a quitté ses fonctions mercredi avant d’être nommé président d’honneur de la manifestation. Il a œuvré pour la manifestation pendant 35 ans et gardera un pied dans la fête pour la centième édition l’année prochaine.
Éric Leuba et la Fête des vendanges de Neuchâtel, c’est une histoire longue de 35 ans. Une histoire qui prend gentiment fin. Membre de la direction, en charge des parties officielles et du feu pyromélodique, il a quitté sa fonction mercredi avant d’être nommé président d’honneur. Une dernière réunion très émotionnelle, comme il l’a expliqué jeudi dans La Matinale. « Ce sont des moments qui sont uniques. Quand on voit tout le monde se lever pour vous applaudir, qui vous soutient dans les paroles, c’est un moment juste génial. »
Éric Leuba a commencé à œuvrer à la Fête de vendanges alors qu’il travaillait pour la Ville de Neuchâtel. Pour des questions de sécurité, il a réalisé des « plans d’implantation des stands pour qu’on puisse définir des voies de circulations pour les véhicules d’intervention. » Un concept présenté en 1991. Éric Leuba a, petit à petit, pris de nouvelles responsabilités.
En 35 ans, il a vu la Fête des vendanges évoluer. Elle s’est professionnalisée. « Avec tout ce qu’on nous impose, au niveau des normes et autres, on n’arrive plus à faire avec des bénévoles. » Il relève aussi l’arrivée de jeunes au comité central.
Éric Leuba aux commandes des feux d’artifice du 100e
Éric Leuba a quitté son poste, mais il va encore honorer deux évènements. « J’arrête tout ce qui est direction, (…), mais comme j’avais mis en route l’invité d’honneur que nous sommes à la Braderie de Porrentruy cette année, on m’a demandé de garder ça. » Le comité lui a aussi demandé, comme il est à la base du spectacle pyromélodique, de le garder jusqu’à la centième édition.
Des anecdotes, Éric Leuba en a à profusion. Il se souvient de la venue de conseiller fédéral Ueli Maurer à la Fête des vendanges, et des premiers feux d’artifice organisés dans la Baie de l’Evole. Pour pouvoir servir à boire aux personnes présentes, « on m’a demandé de mettre une tente. » Avec son épouse et ses enfants, ils sont allés chercher une tente et des frigos dans un stand. « On a amené le vin avec nos voitures. (….) Alors je ne vous dis pas le lundi matin, quand on a repris l’auto avec toutes les bouteilles vides, l’odeur. »
La 99e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel se tient du 25 au 27 septembre. /sma