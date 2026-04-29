Vos histoires de plantes au Jardin botanique de Neuchâtel

Un projet qui ressemble à la population

Pas besoin d’être botaniste ou expert en plante pour participer à ce projet. « Les savoirs des plantes se situent aussi chez monsieur et madame tout le monde. Les plantes nous entourent, on les mange, elles nous protègent, elles nous soignent, on se parfume avec. Elles sont partout. »

Nathalie Ljuslin précise que le savoir des plantes se perd un peu. Les enfants, à l’école, apprennent les noms des dinosaures ou les noms des mammifères exotiques « et on perd les noms des plantes qui nous entourent. » Elle relève aussi que la population est attachée au Jardin botanique et, avec ce projet, l’institution souhaite qu’elle se reconnaisse encore plus dans ce jardin. « On espère faire un sentier citoyen, que ces témoignages fassent écho avec leur propre vie. »

Un deuxième volet est proposé à la population dans le cadre de ce projet avec des ateliers participatifs. « On va par exemple avoir de l’écopoésie avec Samy Manga au mois de mai. »

Le projet va durer trois ans. /sma