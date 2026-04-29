Projet d’un nouveau centre cantonal pour l'asile à Couvet

Un projet pour un nouveau centre pour l'asile à Couvet. Le bâtiment de la rue du 1er Mars 11, propriété de l’Etat, devrait ainsi être entièrement rénové, afin « d’être adapté à sa future fonction et répondre aux besoins d’une organisation agile, intégrée et durable », a indiqué mercredi l'Etat de Neuchâtel. Il prendra le relais du lieu actuel, sis chemin des Prises 8.

La démarche s’inscrit dans le cadre de l’évolution du dispositif cantonal, qui vise à disposer d’infrastructures modulables et fonctionnelles pour l'avenir, précise le communiqué. Chaque canton est tenu de fournir un hébergement et une aide aux personnes issues de l’asile qui lui sont attribuées par la Confédération.





Répartition équilibrée

Le premier stade consiste à lancer les études de transformation du bâtiment choisi. Le projet veut assurer une « intégration harmonieuse au sein de la communauté ». Une information spécifique sera adressée à la population et au voisinage. Et une séance d’information sera organisée durant l’automne 2026 ou au début de l’année 2027.

Le Conseil d’Etat affirme travailler depuis des mois à l’évolution du dispositif de premier accueil, avec une « orientation modulable et une répartition géographique équilibrée sur le territoire cantonal ». L’objectif consiste à disposer de « structures de taille adaptée et capables de répondre aux variations des flux d’arrivées ».





Tête-de-Ran

Des analyses sont en cours. Il s'agit de libérer des sites, dont la vocation première n’est pas l’hébergement des personnes relevant de l’asile. Il s’agit en particulier du site de Tête-de-Ran, qui pourra retrouver sa fonction touristique, ainsi que du bâtiment actuellement occupé par des mineurs non accompagnés à Couvet.

Ce dernier est appelé par ailleurs à bénéficier à terme d’une nouvelle affectation. L'exécutif évalue aussi la relocalisation des deux locataires du bâtiment sis à la rue du 1er Mars, le Service cantonal de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) et Alfaset. Celle-ci pourrait se concrétiser sur le site Dubied, à Couvet.

/ATS