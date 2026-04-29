La Maison communautaire de santé : un modèle qui peut trouver sa place à Neuchâtel

Un modèle novateur qui pourrait tout à fait trouver sa place dans le système de santé neuchâtelois. La semaine dernière, les initiateurs du projet de la Maison communautaire de santé ont présenté leur vision de la médecine de premier recours à notre micro. Neuf professionnels se sont constitués en coopérative afin de mettre en place d’ici 2028 une structure dédiée aux soins de premier recours à but non lucratif. Si le modèle est inédit et propose une alternative au système neuchâtelois, son financement reste pour le moment incertain. Les initiateurs espèrent trouver du soutien auprès des politiques publiques et notamment du Service cantonal de la santé. Des discussions sont en cours. « Le Conseil d’État pose un regard positif sur ce projet », explique Frédéric Mairy, chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports du canton de Neuchâtel. « Nous avons de grands enjeux à relever en termes d’évolution de notre système de santé pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain. Tout ce qui va dans le sens d’un renforcement de la médecine de premier recours va dans le bon sens », estime le Conseiller d’État. Reste que la bonne forme de soutien doit encore être trouvée.