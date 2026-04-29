La 9e de Beethoven et des découvertes au menu des Jardins musicaux

L’orchestre du festival s’attaquera à un monument de la musique classique en interprétant, avec la complicité de l’ensemble vocal la Sestina, la 9e symphonie de Beethoven. « On l’a programmée pour un équilibre vis à vis de la situation mondiale. Cela nous paraissait être une sorte d’apaisement à travers la musique. », explique Maryse Fuhrmann, co-directrice du festival, qui fait notamment référence au célèbre « Hymne à la joie » qui est le motif musical du 4e mouvement de la pièce. La 4e symphonie de Dimitri Schostakovitch sera l’autre temps fort des concerts symphoniques.

Parmi les projets qui sortent des sentiers battus, on retiendra le concert « Musiques inouïes » et la programmation de « Four4 », dernière œuvre du compositeur John Cage, au cœur de l’antenne de Chasseral dans le cadre des « Bal(l)ades… », ou encore « I hate new music ! », one-woman-show qui s’adresse aux personnes « qui croient détester la musique moderne », annonce le programme.





Un incontournable pour les enfants

Les plus jeunes ne sont pas oubliés. « Piccolo Saxo et compagnie » est au programme des Jardins musicaux. Il s’agit de l’une des pièces références du répertoire musical adressées au jeune public, au côté des classiques que sont le « Carnaval des animaux » de Saint-Saëns et « Pierre et le Loup » de Prokofiev.