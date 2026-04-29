La 9e de Beethoven et des découvertes au menu des Jardins musicaux

La culture prend déjà racine aux Jardins musicaux de Cernier. Le programme de l’édition 2026 a été rendu public mardi soir. Une trentaine de concerts sont agendés du 15 au 30 août. La Grange aux concerts d’Evologia reste le centre névralgique de l’événement, et comme à son habitude, le festival prendra ses quartiers ailleurs dans la région.
La diversité et la curiosité comme fil rouge
La programmation perpétue la formule qui fait le succès de l’événement. La musique contemporaine reste le fil rouge, tandis que des œuvres plus classiques et certains projets audacieux sont aussi proposés.
Maryse Fuhrmann: « On a programmé la 9e pour un équilibre vis à vis de la situation mondiale. Cela nous paraissait être une sorte d’apaisement à travers la musique. »
L’orchestre du festival s’attaquera à un monument de la musique classique en interprétant, avec la complicité de l’ensemble vocal la Sestina, la 9e symphonie de Beethoven. « On l’a programmée pour un équilibre vis à vis de la situation mondiale. Cela nous paraissait être une sorte d’apaisement à travers la musique. », explique Maryse Fuhrmann, co-directrice du festival, qui fait notamment référence au célèbre « Hymne à la joie » qui est le motif musical du 4e mouvement de la pièce. La 4e symphonie de Dimitri Schostakovitch sera l’autre temps fort des concerts symphoniques.
Parmi les projets qui sortent des sentiers battus, on retiendra le concert « Musiques inouïes » et la programmation de « Four4 », dernière œuvre du compositeur John Cage, au cœur de l’antenne de Chasseral dans le cadre des « Bal(l)ades… », ou encore « I hate new music ! », one-woman-show qui s’adresse aux personnes « qui croient détester la musique moderne », annonce le programme.
Un incontournable pour les enfantsLes plus jeunes ne sont pas oubliés. « Piccolo Saxo et compagnie » est au programme des Jardins musicaux. Il s’agit de l’une des pièces références du répertoire musical adressées au jeune public, au côté des classiques que sont le « Carnaval des animaux » de Saint-Saëns et « Pierre et le Loup » de Prokofiev.
Maryse Fuhrmann: « Cette pièce est vraiment tellement bien faite pour les enfants. »
« Cette pièce est vraiment tellement bien faite pour les enfants. », explique Maryse Fuhrmann. « On fait la découverte de chaque instrument. C’est très rarement joué car cela coûte très cher. Il s’agit d’un grand orchestre avec un conteur. »
La billetterie sera ouverte au grand public le 11 mai. /lre