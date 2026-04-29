« Faites-nous rire » : Christian Mukuna en mode moonwalk

Avec l’arrivée du biopic consacré à Michael Jackson, l’émotion dépasse largement l’écran. En fan de la première heure (ou presque), Christian Mukuna raconte une expérience presque collective, entre nostalgie et ferveur. Le public redécouvre les tubes d’une icône planétaire, au point d’oublier les codes habituels du septième art. Un phénomène déjà observé à l’étranger, où certaines projections prennent des allures de concert improvisé — une ambiance que l’humoriste imagine difficilement compatible avec le calme légendaire des cinémas suisses.

Mais au-delà de l’ambiance, ce film ravive surtout une relation intime et complexe avec l’artiste. Car chacun a « son » Michael Jackson : celui des premières chorégraphies ratées dans le salon, des slows d’adolescence ou des débats sans fin sur l’homme derrière la légende. Si le biopic, incarné par Jaafar Jackson, séduit le public, il divise aussi la critique, jugé parfois trop lisse. Qu’importe : pour beaucoup, l’essentiel est ailleurs. Plus qu’un film, c’est une machine à souvenirs, un moment suspendu où la musique reprend le dessus — et où, le temps d’une séance, tout le monde redevient un peu fan.