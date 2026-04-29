Appel au don du sang à Saint-Aubin

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce mercredi 29 avril, de 16h30 à 19h30, à la Salle de spectacle de Saint-Aubin. Les donneurs sont priés de s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-rle