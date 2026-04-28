Fermeture de la rue de l’Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds

Le pont ferroviaire provisoire des Petites-Crosettes va être retiré. Pour cette opération, une partie de la rue de l’Hôtel-de-Ville à la Chaux-de-Fonds sera fermée au trafic du vendredi 8 mai dès 22 heures au lundi 11 mai à 5 heures, indique le Canton de Neuchâel dans un communiqué ce mardi. C’est dans le cadre des travaux du contournement Est de La Chaux-de-Fonds par la H18, que le pont métallique provisoire posé en octobre 2024, sera enlevé.

La manœuvre nécessitera l’interruption du trafic routier et ferroviaire. Les trains ne circuleront pas entre Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds du samedi 9 mai dès 2 heures du matin au lundi 11 mai à 4h35. « Les trains RE4 et R41 seront remplacés par des bus ». La rue de l’Hôtel-de-Ville restera néanmoins accessible aux transports publics, aux véhicules d’urgence, aux piétons et aux cyclistes. Le service des ponts et chaussées remercie les riverains de leur compréhension pour les éventuelles nuisances sonores. /comm-rle