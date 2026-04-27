Quatre voitures de luxe dérobées dans un garage à Morat (FR)

Quatre voitures de luxe dérobées à Morat. Le premier cambriolage s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. La Police cantonale fribourgeoise a alors été informée de la présence de personnes suspectes à proximité d'un garage à Morat. Dépêchées sur place, les patrouilles ont constaté que le site avait été cambriolé, précise le communiqué publié lundi.

Les auteurs avaient toutefois déjà quitté les lieux. Le deuxième cambriolage a été commis pour sa part lundi, dans le même garage. Il a entraîné le vol d'une voiture supplémentaire. Deux plaintes ont été déposées pour chacune des infractions. Une enquête est en cours, notamment afin de déterminer si les faits sont liés.

/ATS