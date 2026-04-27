Quatre Neuchâteloises terminent le Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc

Une expérience hors du commun, humaine et complètement folle pour quatre Neuchâteloises ! Monica Cherno, Sarah Perrin, Alexia Légeret et Sheeba Ramseier ont participé, entre le 27 mars et le 9 avril, au Rallye Aïcha des Gazelles. Cette course automobile est réservée aux femmes et se déroule principalement dans le désert du Maroc sur près de 1’200 kilomètres. Un rallye dont le but est de rallier des balises en parcourant le moins de kilomètres possible, sans assistance technologique. Les quatre Neuchâteloises étaient à bord de deux équipages. Elles se sont bien préparées, mais l’imprévu reste de mise comme l’a indiqué Alexia Légeret, lundi dans La Matinale. « On savait plus ou moins à quoi s’attendre, mais on n’imagine jamais comment c’est. » Sarah Perrin précise que les conditions météo étaient bonnes pour cette période de l’année. « Après, on est quand même dans le désert. On a des conditions qui passent de chaud à froid très rapidement. »

Leur but avant de partir était de terminer dans le classement. Elles l’ont fait et avec des résultats dont elles n’ont pas à rougir. Alexia Légeret et Sheeba Ramseier ont terminé 25e sur 80 en première participation et 60e sur 140 au classement général. Alexia Légeret se dit ravie. L’autre duo, composé de Sarah Perrin et Monica Cherno, a fini 42e en première participation et 85e au classement. « Le but, c’était de terminer, donc on n’a pas à rougir de ce classement », relève Sarah Perrin.