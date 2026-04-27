Piégé, un chevreuil est abattu dans les Gorges du Seyon

Un chevreuil a été piégé entre deux barrières dimanche dans la montée des Gorges du Seyon. ...
Piégé, un chevreuil est abattu dans les Gorges du Seyon

Un chevreuil a été piégé entre deux barrières dimanche dans la montée des Gorges du Seyon. Le garde-faune n’a pas pu faire autrement que de mettre à mort l’animal.

Rien n'a permis de sauver l'animal. (Photo libre de droits). Rien n'a permis de sauver l'animal. (Photo libre de droits).

Une voie de la route montante des gorges du Seyon a été fermée à la circulation dimanche en milieu de journée. Pour une fois, il ne s’agissait pas d’une décision liée au trafic, ou en tout cas, pas directement. C’est la situation périlleuse dans laquelle se trouvait un animal qui a obligé la Police neuchâteloise à prendre cette décision. En l’occurrence, il s’agissait d’un des chevreuils qui peuplent les gorges du Seyon.

En toute fin de matinée, après avoir traversé les deux voies, le cervidé s’est retrouvé en fâcheuse posture. Sans qu’on sache comment il s’y est pris, il s’est coincé entre la barrière de la route et le grillage anti-faune. Le garde-faune a été averti immédiatement. Dès qu’il est arrivé sur les lieux, il a cherché un moyen de sortir l’animal de ce mauvais pas, même s’il semblait d’entrée de jeu que les chances de le tirer de ce pétrin étaient minces.


Aucune solution

C’est d’ailleurs bien de cette manière que l’histoire s’est terminée. Il n’y a pas eu d’heureuse surprise : après avoir essayé toutes les mesures possibles, le garde-faune a dû se résoudre à abattre l’animal, ou plutôt à le « neutraliser », comme le communique pudiquement la Police neuchâteloise. La voie de droite a été fermée le temps de l’opération sur le tronçon en question.

Dans le canton de Neuchâtel, les chevreuils sont plus souvent victimes du trafic que piégés dans des barrières. Selon les statistiques officielles du Service de la faune, une centaine de chevreuils succombent à des accidents mortels de la route chaque année en moyenne. /jhi


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