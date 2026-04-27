« Ma Commune à la Une » : Saint-Blaise

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Saint-Blaise

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Claude Zweiacker, mémoire vivante du Bulcom, dans « La Matinale ». Claude Zweiacker, mémoire vivante du Bulcom, dans « La Matinale ».

À Saint-Blaise, l’actualité locale met en lumière un enjeu aussi concret qu’essentiel : la sécurité aux abords des routes, dans un contexte marqué par de nombreux chantiers. Dans sa chronique « Dans le vent de l’actualité », publiée dans le Bulcom, Claude Zweiacker attire l’attention sur une situation devenue familière pour les habitants : routes fermées, déviations et accès modifiés, avec pas moins de six chantiers simultanés dans le village. Si ces travaux répondent à des spécificités d’aménagement et d’entretien, ils bouleversent les habitudes quotidiennes et exigent une vigilance accrue de la part de tous les usagers.

Mais au-delà des désagréments, le journaliste insiste sur une réalité souvent reléguée au second plan : les risques encourus par les ouvriers présents sur ces chantiers. Exposés en permanence à la circulation et aux imprévus, ces professionnels sont au cœur d’une campagne cantonale de prévention lancée récemment. Une initiative jugée « à point nommé », qui rappelle que la sécurité est l’affaire de chacun. Fort de ses 60 ans de chroniques et de plus de 2600 textes publiés, Claude Zweiacker livre ainsi un regard engagé sur un sujet du quotidien, où cohabitent enjeux de mobilité, de sécurité et de vivre-ensemble.

Ma Commune à la Une - Bulcom

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« Ma Commune à la Une » revient lundi prochain avec le Courrier du Val-de-Travers, dans « La Matinale », à 8h15. /rde


 

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