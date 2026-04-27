Le prix du parking de l’hôpital Pourtalès augmentera dès le 1er mai

Le Réseau hospitalier neuchâtelois dit avoir pris cette mesure pour lutter contre la présence ...
Le prix du parking de l’hôpital Pourtalès augmentera dès le 1er mai

Le Réseau hospitalier neuchâtelois dit avoir pris cette mesure pour lutter contre la présence de pendulaires sur cette zone de stationnement.

Les tarifs du parking de l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel augmenteront dès le 1er mai. (Photo d'archives)  Les tarifs du parking de l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel augmenteront dès le 1er mai. (Photo d'archives) 

Stationner au parking de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel coûtera plus cher dès ce vendredi 1er mai. Le Réseau hospitalier neuchâtelois a décidé de revoir sa grille tarifaire à la hausse. À titre d’exemple, le prix passera de quatre à huit francs, soit le double, pour quatre heures de stationnement. « Le parking du site de Pourtalès sera de deux à cinq francs plus cher à l’heure qu’actuellement », précise le communiqué publié ce lundi.

Par cette mesure, le RHNe dit vouloir lutter contre la présence de pendulaires dans le but d’augmenter « la disponibilité de places pour les patients et visiteurs de l’hôpital ». Selon l’institution, le phénomène s’est encore amplifié depuis la fermeture du parking de Panespo le 19 avril dernier.

Le RHNe indique qu’avec cette augmentation des tarifs, le parking de Pourtalès sera au même niveau que celui du site de La Chaux-de-Fonds. Les prix « resteront moins chers qu’au CHUV à Lausanne ou à l’Hôpital de l’Ile à Berne », argumente encore l’institution.

Par ailleurs, lorsque le parking de Pourtalès est engorgé, les utilisateurs sont invités à se rediriger vers celui de La Maladière pour éviter de bloquer le trafic sur la rue de La Maladière. /comm-sbm

Grille des tarifs à l'heure en CHF. (Tableau : RHNE) Grille des tarifs à l'heure en CHF. (Tableau : RHNE)


 

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