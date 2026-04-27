L’ECAP clôture 2025 sur un excellent résultat et renforce ses réserves

L'Établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) termine l’exercice 2025 avec un très bon résultat. L’année a été marquée par des conditions météorologiques favorables, dans un contexte économique toutefois incertain, indique l'institution dans un communiqué transmis lundi.

Les années 2019, 2021, 2023 avaient été marquées par des événements extrêmes, occasionnant plus de 10'000 sinistres annoncés. À l’inverse, 2024 et 2025 ont été beaucoup plus calmes. Si les dommages liés aux incendies restent élevés, les événements naturels ont peu touché les bâtiments neuchâtelois l’année dernière. Seuls quelques épisodes de vents forts, notamment lors du week-end de Festi’neuch, ont causé des dégâts limités. Cela a permis à l’ECAP de reconstituer des réserves et d'adapter le capital afin de suivre la hausse de la valeur du parc immobilier neuchâtelois.

Ce bon résultat permet également de redistribuer une partie des bénéfices aux assurés, avec l’octroi de 2,5 millions de francs de rabais de primes. « Ce relatif répit a été le bienvenu », peut-on lire dans le communiqué, car le traitement des sinistres de La Chaux-de-Fonds et du Locle a continué de mobiliser d’importantes ressources, ainsi que les artisans de la région. À ce jour, 110 millions de francs ont été versés pour les dommages liés à la tempête du 24 juillet 2023, et 85% des dossiers ont été clôturés.

Grâce à une sinistralité inférieure de moitié aux prévisions, l’ECAP affiche une charge de sinistres « nettement réduite ». Le résultat technique de l’assurance s’élève à 15,76 millions de francs, révèlent les comptes annuels. Au final, l’exercice 2025 se solde par un bénéfice de 28,03 millions de francs, entièrement destiné à renforcer le capital de l’institution. Les comptes ont été validés fin mars 2026 par la Chambre d’assurance immobilière.





Prévention et intervention renforcées

En septembre, la nouvelle piste d’exercice de La Presta à Couvet a été inaugurée. Adaptées aux risques actuels, ces infrastructures ont conduit à une révision des techniques et des programmes de formation des sapeurs-pompiers. Elles ont pour objectif notamment de renforcer les exercices liés aux catastrophes naturelles, comme les inondations et les feux de forêt, avec une attention particulière portée à la collaboration intercantonale.

En parallèle, de nouvelles prescriptions de protection incendie au niveau intercantonal ont été mises en consultation. Valables dans toute la Suisse, elles remplaceront les normes de 2015 et modifieront les rôles des autorités et des propriétaires en matière de construction, de prévention et de contrôles. Leur entrée en vigueur a été reportée pour tenir compte des conclusions de l’enquête sur le drame de Crans-Montana. Elle reste fixée à 2027.

Enfin le communiqué précise qu’après 12 ans, « Alain Ribaux a cédé son siège, fin mai, à Céline Vara » à la présidence de la Chambre d’assurance immobilière, le Conseil d’administration de l’ECAP. /comm-aca