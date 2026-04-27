« Le dossier du lundi » : Loïc Dobler fait son entrée à Berne

Le Jurassien Loïc Dobler prêtera serment ce lundi après-midi à Berne et fera officiellement ...
« Le dossier du lundi » : Loïc Dobler fait son entrée à Berne

Le Jurassien Loïc Dobler prêtera serment ce lundi après-midi à Berne et fera officiellement son entrée au Conseil national, où il succède à Pierre-Alain Fridez.

Le nouveau conseiller national jurassien prêtera serment cet après-midi à Berne. (Photo : Georges Henz). Le nouveau conseiller national jurassien prêtera serment cet après-midi à Berne. (Photo : Georges Henz).

Ce lundi, les 200 conseillers nationaux retrouvent leurs bancs au Palais fédéral pour la traditionnelle session spéciale de fin avril. Cette session marque l’arrivée de plusieurs nouveaux visages, après le retrait de sept conseillers nationaux, à 18 mois des prochaines élections fédérales. Parmi eux figure le Jurassien Loïc Dobler, seul Romand concerné.

Le socialiste de 38 ans succède à Pierre-Alain Fridez, 68 ans, qui avait annoncé son départ à la fin de l’hiver. Ancien conseiller communal de Glovelier et député jurassien durant 15 ans, Loïc Dobler connaît bien les enjeux politiques du canton. Colistier de Pierre-Alain Fridez lors des élections fédérales de 2023, il s’était déjà préparé à cette éventualité.

Syndicaliste et spécialiste des assurances sociales, il a notamment participé à l’instauration du salaire minimum dans le Jura. Il souhaite désormais défendre ces thématiques sous la Coupole fédérale.

Loïc Dobler : « La raison de mon engagement politique, ce sont ces questions de justice sociale, de salaire minimum et d’assurances sociales au sens large … »

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Loïc Dobler répondait à notre correspondant à Berne, Serge Jubin. /sju-aca


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