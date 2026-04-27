Bigflo et Oli, Michel Fugain et Julien Doré au Chant du Gros

Le prochain Chant du Gros au Noirmont fera la part belle à la chanson française. Les organisateurs du festival taignon ont levé le voile lundi matin sur la programmation de la 34e édition, qui se tient du 3 au 5 septembre. Le jeudi verra s'enchainer Gaëtan Roussel, Julien Doré, les rappeurs français La Rvfleuze et Rim'k, les Jurassiens du Serge Band, ou encore Charlie Winston. Le vendredi, place à Bigflo et Oli, Maryne, Matmatah, Helène Ségara, Léman, L2B, The Sidh et le duo de DJs jurassiens Notting. Le samedi, le festival accueillera Matt Pokora, Michel Fugain, Lily Wood and The Prick, Superbus, Helena, Lgmx, Sniper, La p'tite fumée et Ultra Vomit. /rce





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