Art Môtiers 2026 : la Protection civile prépare le terrain

Depuis une semaine, une quinzaine d’astreints de la PC du Val-de-Travers œuvrent sur le parcours de la 9e édition de l’exposition d’art en plein air. Ils sécurisent les sentiers et donnent un coup de main aux artistes dans le cadre d’un cours de répétition.
Les œuvres d’art fleurissent à Môtiers en ce début de printemps. Dans la Grande Rue, dans le Parc Girardier ou encore en lisière de forêt, une partie des créations qui constitueront la prochaine édition d’Art Môtiers sont en cours d’installation. L’exposition d’art en plein air se tiendra pour la 9e fois dans le village dès le 20 juin prochain.
Comme lors de chaque édition, la Protection civile se mobilise pour l’occasion. Depuis la semaine passée, dans le cadre d’un cours de répétition, une quinzaine d’astreints de la PC sont engagés, « essentiellement pour réaliser des travaux de sécurisation des sentiers et en rendre une partie accessible aux personnes à mobilité réduite », explique Laurent Jutzeler, commandant de la Protection civile région Val-de-Travers. Il s’agit également d’apporter « un soutien aux artistes pour l’installation de certaines œuvres, dans le cadre légal des actions que la PC peut mettre en place. »
Laurent Jutzeler, commandant de la PC du Val-de-Travers : « Nous n’avons pas l’autorisation d’effectuer des travaux sur corde. »
Des missions en faveur de la collectivité
Comme par le passé, une partie des travaux réalisés, tel que l’escalier construit en 2021 pour mener à la cascade, est appelée à perdurer ; « beaucoup de gens nous remercient d’ailleurs d’avoir construit cet ouvrage, car cela rend le passage beaucoup plus sécurisé. Ces missions effectuées dans le cadre de l’événement servent donc à la collectivité », remarque Laurent Jutzeler.
« On utilise des essences de bois qui résistent dans le temps. »
Cette année, un autre escalier destiné à subsister est actuellement en construction en contrebas des cibles du stand de tir. Il permettra de rejoindre le sentier menant au lieu-dit Sagneule.
A l’issue de la manifestation, le 20 septembre, la Protection civile du Val-de-Travers se mobilisera à nouveau pour aider au démontage des installations. /aes