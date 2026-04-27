Art Môtiers 2026 : la Protection civile prépare le terrain

Les œuvres d’art fleurissent à Môtiers en ce début de printemps. Dans la Grande Rue, dans le Parc Girardier ou encore en lisière de forêt, une partie des créations qui constitueront la prochaine édition d’Art Môtiers sont en cours d’installation. L’exposition d’art en plein air se tiendra pour la 9e fois dans le village dès le 20 juin prochain.

Comme lors de chaque édition, la Protection civile se mobilise pour l’occasion. Depuis la semaine passée, dans le cadre d’un cours de répétition, une quinzaine d’astreints de la PC sont engagés, « essentiellement pour réaliser des travaux de sécurisation des sentiers et en rendre une partie accessible aux personnes à mobilité réduite », explique Laurent Jutzeler, commandant de la Protection civile région Val-de-Travers. Il s’agit également d’apporter « un soutien aux artistes pour l’installation de certaines œuvres, dans le cadre légal des actions que la PC peut mettre en place. »