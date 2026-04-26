Un oisillon au sol n’est pas forcément un oisillon en détresse

Les oisillons quittent leur nid, à la découverte du monde. La saison de reproduction bat son plein chez les oiseaux et ces prochaines semaines, place à cette étape du cycle de la vie des oiseaux. Chez certaines espèces, cette étape de leur cycle de vie intervient alors que les petits ne savent pas encore voler. La Station ornithologique suisse prévient qu’il est donc tout à fait normal d’observer ces petits oiseaux hors du nid et précise qu’une intervention humaine n’est pas nécessaire. De son côté, le président du Club d’ornithologie de Moutier et environs Sébastien Gerber se veut rassurant : « Ces oisillons sont équipés pour survivre hors de leur nid, même s’ils ne savent pas voler. Les parents vont également continuer de s'occuper de leur progéniture en les nourrissant ». Cette situation peut tout autant arriver dans notre jardin que dans la forêt. « Les oiseaux nichent un peu partout. Donc, c'est clair que là où il y a des lieux de nidification possibles pour les oiseaux, on peut trouver des petits hors du nid », précise le président. Et pour savoir s’il s’agit en effet d’un de ces petits curieux à la découverte de l’inconnu, Sébastien Gerber conseille l’observation.