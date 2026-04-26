SINE 2026 : le pari gagnant de la gratuité

La quatorzième édition du Salon de l’immobilier neuchâtelois s’est clôturée ce dimanche. Après ...
SINE 2026 : le pari gagnant de la gratuité

La quatorzième édition du Salon de l’immobilier neuchâtelois s’est clôturée ce dimanche. Après cinq jours d’exposition, les organisateurs se disent satisfaits de la fréquentation, bien qu’ils n’aient pas comptabilisé le nombre d’entrées. La formule gratuite a compensé le facteur beau temps.

Une affluence satisfaisante pour l'édition 2026 du SINE. (Photo: Bertrand Pfaff) Une affluence satisfaisante pour l'édition 2026 du SINE. (Photo: Bertrand Pfaff)

Une formule gratuite qui donne satisfaction au SINE. La 14e édition du Salon de l’immobilier neuchâtelois s’est tenue du 22 au 26 avril aux patinoires du Littoral. Au total, les visiteurs ont pu découvrir une centaine de stands sur les cinq jours d’exposition. Les organisateurs se disent satisfaits de la fréquentation de l’évènement. Alors que l’an dernier était celui des records avec 14'000 entrées, cette année, pas de comptabilisation de l’affluence. « Nous avions décidé d’offrir la gratuité à nos visiteurs, donc nous n’avons pas de comptes exacts », explique Laurent Claude, président du comité stratégique de la manifestation. Toutefois, les organisateurs affirment avoir un sentiment très positif à l’heure du bilan.

Laurent Claude : « Les contacts étaient de qualité. »

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La formule gratuite a donc porté ses fruits, selon le comité, qui rappelle cependant que différents éléments ont pu jouer en leur défaveur. « Il faisait très beau, il y avait aussi les 40 ans du BCN Tour le mercredi … Mais je pense que la gratuité a amené plus de visiteurs. Il n’y avait pas ce frein de devoir sortir le porte-monnaie », détaille le président du comité stratégique. Pour le moment, il est trop tôt pour dire si cette formule gratuite reviendra l’année prochaine, estime Laurent Claude.

Lors de cette quatorzième édition, la mission du comité d’organisation était de pouvoir assurer la continuité de la manifestation par rapport aux collectivités publiques. Un objectif rempli affirme Laurent Claude : « On a eu la chance d’accueillir cinq communes, mais aussi des services de l’État. Il est important que ces collectivités comprennent l’importance de cette plateforme. »

« On se pose des questions quant à la durée du salon. »

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La prochaine édition sera pensée dans la continuité de 2026 et il y a déjà des idées pour encore améliorer le salon. /crb


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