SINE 2026 : le pari gagnant de la gratuité

La formule gratuite a donc porté ses fruits, selon le comité, qui rappelle cependant que différents éléments ont pu jouer en leur défaveur. « Il faisait très beau, il y avait aussi les 40 ans du BCN Tour le mercredi … Mais je pense que la gratuité a amené plus de visiteurs. Il n’y avait pas ce frein de devoir sortir le porte-monnaie », détaille le président du comité stratégique. Pour le moment, il est trop tôt pour dire si cette formule gratuite reviendra l’année prochaine, estime Laurent Claude.

Lors de cette quatorzième édition, la mission du comité d’organisation était de pouvoir assurer la continuité de la manifestation par rapport aux collectivités publiques. Un objectif rempli affirme Laurent Claude : « On a eu la chance d’accueillir cinq communes, mais aussi des services de l’État. Il est important que ces collectivités comprennent l’importance de cette plateforme. »