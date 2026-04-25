Un nouvel espace multisport au pied du Chasseral

La Commune de Lignières a inauguré samedi matin sa nouvelle zone sportive et détente. Padel ...
Un nouvel espace multisport au pied du Chasseral

La Commune de Lignières a inauguré samedi matin sa nouvelle zone sportive et détente. Padel, beach volley, Speedball ou encore pétanque : il y en a pour tous les goûts et tous les âges, gratuitement.

Fourmiparc, le nouveau lieu de rendez-vous pour les amateurs de sport a été inauguré ce samedi à Lignières. Fourmiparc, le nouveau lieu de rendez-vous pour les amateurs de sport a été inauguré ce samedi à Lignières.

Fourmiparc, le nouveau lieu de rendez-vous pour les amateurs de sport a ouvert. Lignières a fièrement inauguré son espace multisport dans la journée de samedi. Ce projet, dont les travaux avaient commencés en juillet, vient augmenter l’offre sportive du village, juste à côté de la piscine et du terrain de football déjà implémentés. Un large choix de matériel est mis gratuitement à disposition dans des BoxUp. Cela permet aux sportifs de venir uniquement vêtus de leurs habits adéquats. Pour la présidente de la commune, Josiane Chiffelle, ce projet répond à une attente des habitants et a été pensé « pour la population locale ».

Josiane Chiffelle : « Une plus-value pour le village »

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Lors de l’inauguration et après la coupe du ruban officiel, les habitants étaient invités à découvrir les nombreuses infrastructures. Un terrain multisport permettra notamment de jouer au basketball, football, badminton ou encore à des jeux moins connus comme le Speedball. Autour de celui-ci se trouve une piste de course de 110 mètres et un bac de sable pour le saut en longueur, des tables de pingpong, un terrain de padel et un espace de street workout. Les enfants ont aussi découvert une place jeu et des jeux à eau. Le tout est complété par un terrain de beach volley, longuement réclamé par le club local. Un exemple des nombreuses collaborations entre les autorités et les sociétés du village.

Reportage lors de la visite inauguratrice 

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De nombreuses infrastructures sont disponibles gratuitement grâce à des casiers connectés BoxUp. De nombreuses infrastructures sont disponibles gratuitement grâce à des casiers connectés BoxUp.

Tout a été réfléchi au millimètre près : un coin détente avec des grills et des sanitaires avec douche. Le projet unique est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite et une balançoire leur est même consacrée. Le tout sur un terrain de 6'000 mètres carrés. Frédéric Mairy, Conseiller d’État en charge du Département de la santé, de la jeunesse et des sports, salue cette démarche qui « s’inscrit pleinement dans la vision du Conseil d’État ».

Frédéric Mairy : « Une réalisation remarquable »

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De plus, le projet n’aura rien coûté à la commune, si ce n’est le futur maintien des infrastructures. La nouvelle zone sportive et détente de Lignières a été entièrement financée, à hauteur de trois millions de francs, par une généreuse donatrice. Son défunt mari et elle se sont installés à Lignières dans les années 90. À la mort de ce dernier, Roxi Walker s’est approchée de la commune pour voir ce dont ils avaient besoin. Fourmiparc est né ainsi. 

Sandrine Racine et Roxi Walker, généreuse donatrice, lors de l'inauguration du Fourmiparc. Sandrine Racine et Roxi Walker, généreuse donatrice, lors de l'inauguration du Fourmiparc.


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