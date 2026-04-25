Un nouvel espace multisport au pied du Chasseral

Lors de l’inauguration et après la coupe du ruban officiel, les habitants étaient invités à découvrir les nombreuses infrastructures. Un terrain multisport permettra notamment de jouer au basketball, football, badminton ou encore à des jeux moins connus comme le Speedball. Autour de celui-ci se trouve une piste de course de 110 mètres et un bac de sable pour le saut en longueur, des tables de pingpong, un terrain de padel et un espace de street workout. Les enfants ont aussi découvert une place jeu et des jeux à eau. Le tout est complété par un terrain de beach volley, longuement réclamé par le club local. Un exemple des nombreuses collaborations entre les autorités et les sociétés du village.