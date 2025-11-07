Lignières déballera son cadeau de Noël en avril

La future zone sportive et de détente de Lignières sort progressivement de terre. Elle sera inaugurée en avril prochain. Ce projet qui s’étale sur 6'000 mètres carrés ne coûte pas un centime à la Commune.
L’inauguration est fixée au 25 avril prochain. La zone sportive et de détente de Lignières commence à prendre forme. Elle s’étale sur une surface de 6'000 mètres carrés au nord des terrains de football. Les travaux ont débuté en juillet. Ce projet est devisé à 3 millions de francs et il est entièrement financé par une donatrice, qui souhaite rester anonyme. La Commune n’a pas eu un centime à débourser, mais son administrateur communal, Stéphane Bianchini est presque quotidiennement sur le terrain pour suivre le chantier : « On entre dans ce parc par une zone de jeux pour les enfants », décrit-il au moment de faire le tour du propriétaire.
Outre une place de jeux pour les plus petits, cette zone de loisirs comprendra aussi un terrain multisports, un couvert pour les familles avec grill, des sanitaires avec douche, des tables de ping pong, une piste d’athlétisme, des terrains de beach volley et de paddle, un sentier nature ainsi qu’un street workout.
Stéphane Bianchini : « Il y aura aussi une place de pétanque. »
La Commune de Lignières a reçu un cadeau de Noël avant l’heure : « Cela nous coûte uniquement du temps de travail dans la planification, dans l’organisation ou les contacts avec l’architecte », relève Josiane Chiffelle, la présidente du Conseil communal. « Tout le financement du projet est pris en charge par la mécène », insiste encore la présidente du Conseil communal. On peut néanmoins se demander si la réalisation de cette zone de loisirs correspond à un besoin : « Nous avions toujours eu dans l’idée de créer un terrain multisports, mais nous n’avions pas forcément le financement ». La Commune a aussi pris langue avec les clubs sportifs et l’école pour connaître leurs souhaits et leurs envies à intégrer dans le projet.
« Nous n’avons jamais reparlé d’une seconde phase. »
L’accès à la zone sportive et de détente de Lignières sera entièrement gratuit. Les autorités communales s’interrogent encore sur la pertinence de mettre en place un système de réservation pour les terrains de jeu, comme le paddle ou le beach volley par exemple. /mne