Lignières déballera son cadeau de Noël en avril

L’inauguration est fixée au 25 avril prochain. La zone sportive et de détente de Lignières commence à prendre forme. Elle s’étale sur une surface de 6'000 mètres carrés au nord des terrains de football. Les travaux ont débuté en juillet. Ce projet est devisé à 3 millions de francs et il est entièrement financé par une donatrice, qui souhaite rester anonyme. La Commune n’a pas eu un centime à débourser, mais son administrateur communal, Stéphane Bianchini est presque quotidiennement sur le terrain pour suivre le chantier : « On entre dans ce parc par une zone de jeux pour les enfants », décrit-il au moment de faire le tour du propriétaire.

Outre une place de jeux pour les plus petits, cette zone de loisirs comprendra aussi un terrain multisports, un couvert pour les familles avec grill, des sanitaires avec douche, des tables de ping pong, une piste d’athlétisme, des terrains de beach volley et de paddle, un sentier nature ainsi qu’un street workout.